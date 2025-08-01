Скільки McDonald’s у Києві у 2025 році та де вони розташовані

Відповідно до стратегії розширення, компанія McDonald’s продовжує будувати заклади в містах-мільйонниках, обласних центрах і на пожвавлених автошляхах.

Де в Києві можна відвідати McDonald’s та що відомо про відкриття нових ресторанів швидкого харчування — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки McDonald’s у Києві у 2025 році

Наразі у Києві у 2025 році розташовано 48 ресторанів швидкого харчування McDonald’s, у Київській області — 12. Ці показники відповідають довоєнному рівню бізнес-присутності.

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McDonald’s продовжує запускати нові ресторани й оновлювати вже наявні заклади в Україні. Модернізація включає впровадження сучасного дизайну, який відповідатиме актуальним фірмовим стандартам, а також розвиток інклюзивного середовища та цифрових сервісів.

Де в Києві відвідати McDonald’s

McDonald’s продовжує активно працювати в різних районах Києва. Зокрема, біля метро, великих ТРЦ, транспортних вузлів, житлових масивів і автошляхів.

Де можна відвідати ресторани McDonald’s у Києві:

у великих ТРЦ — Ocean Plaza, Lavina Mall, Gulliver, River Mall, SkyMall, Dream Town, Lavina Mall, ТЦ April City;

біля центрального залізничного вокзалу Київ-Пасажирський, Вокзальна площа, 2, метро Вокзальна;

поруч зі станціями метро — Лук’янівська, Хрещатик, Площа Українских Героїв, Житомирська, Бориспільська (на перетині проспекту Миколи Бажана та Харківського шосе), Деміївська.

Ці точки користуються підвищеною популярністю серед місцевих та туристів.

Також відвідати заклади McDonald’s у Києві можна за адресами:

вулиця Івана Миколайчука, 16;

вулиця Архітектора Вербицького, 1;

просп. Леоніда Каденюка, 2-а;

бульвар Миколи Міхновського, 33а;

вулиця Михайла Гришка, 7;

проспект Миколи Бажана, 8;

Броварський проспект, 27;

вулиця Євгена Сверстюка, 1;

проспект Миколи Бажана, 3Б;

вулиця Гната Хоткевича, 1в;

вулиця Велика Васильківська, 22;

проспект Миколи Бажана, 19-Б;

вул. Антоновича, 176;

вулиця Юрія Іллєнка, 3;

вулиця Івана Мазепи, 1;

Боричів узвіз, 10А;

проспект Романа Шухевича, 2-т;

вулиця Велика Васильківська, 22;

вулиця Богдана Хмельницького, 4;

вулиця Софіївська, 1/2;

вул. Рональда Рейгана, 4;

вулиця Борщагівська, 2-б;

вулиця Георгія Кірпи, 5-а;

вулиця Січеславська, 6;

проспект Степана Бандери, 12А;

проспект Володимира Івасюка;

проспект Степана Бандери, 36;

вулиця Вишгородська, 33-а;

вулиця Миколи Лаврухіна, 4;

Берестейський проспект, 138;

проспект Леся Курбаса, 19-а;

проспект Академіка Палладіна, 46;

Кільцева дорога, 14-в;

вулиця Вадима Гетьмана, 1;

проспект Степана Бандери, 12А;

вул. Гната Юри, 13;

вулиця Григоровича-Барського, 1;

Оболонський проспект, 26A;

Чорнобаївська пл., 1;

Кільцева дорога, 1;

Оболонський проспект, 1б;

Берестейський проспект, 65-Я;

проспект Академіка Палладіна, 7;

просп. Європейського Союзу, 47;

вулиця Берковецька, 6Д;

Севастопольська площа 1;

Софіївська Борщагівка.

Будується McDonald’s на вулиці Олени Пчілки, 1, заклад на вулиці Оноре де Бальзака, 2а — тимчасово закрито.

Ми розказали скільки McDonald’s у Києві у 2025 році, проте це не остаточні показники, адже їхня кількість протягом року може зростати відповідно до плану розширення.

Зокрема, у пресслужбі Дарницької РДА повідомили, що у 2025 році на проспекті Петра Григоренка, 1-Г відбудеться відкриття нового сучасного укриття, у якому працюватиме ресторан McDonald’s з McDrive та 99 посадковими місцями.

Фото: McDonald’s

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