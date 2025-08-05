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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Командир артполка РФ заочно получил пожизненное за обстрел центра Херсона Градами

Артилерія танкової армії ЗВО РФ

Командира артиллерийского полка РФ, отдавшего приказ обстрелять центр Херсона из Градов, украинский суд заочно приговорил к пожизненному заключению.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Пожизненное для командира артполка РФ: что известно

Речь идет о подполковнике Дмитрии Жарких – командире 8 артиллерийского полка береговой обороны Черноморского флота РФ.

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— В декабре 2022 года он командовал обстрелом центральной части освобожденного Херсона с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, — говорится в сообщении.

По материалам дела, под огневое поражение вражеской артиллерии попали жилые дома, больница и другие социальные объекты в центре города.

В результате атаки оккупантов погибло не менее 13 гражданских жителей, более 60 получили ранения различной степени тяжести.

Установлено, что массированный удар по прифронтовому городу подчиненные Жарких наносили с левого берега Херсонщины.

Впоследствии за убийство гражданского населения и уничтожение социальной инфраструктуры областного центра Путин присвоил 8 артполку РФ звание “гвардейский”.

По материалам следователей СБУ, суд признал Жарких виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

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Фото: Минобороны РФ

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