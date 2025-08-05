Командир артполка РФ заочно получил пожизненное за обстрел центра Херсона Градами

Командира артиллерийского полка РФ, отдавшего приказ обстрелять центр Херсона из Градов, украинский суд заочно приговорил к пожизненному заключению.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Пожизненное для командира артполка РФ: что известно

Речь идет о подполковнике Дмитрии Жарких – командире 8 артиллерийского полка береговой обороны Черноморского флота РФ.

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— В декабре 2022 года он командовал обстрелом центральной части освобожденного Херсона с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, — говорится в сообщении.

По материалам дела, под огневое поражение вражеской артиллерии попали жилые дома, больница и другие социальные объекты в центре города.

В результате атаки оккупантов погибло не менее 13 гражданских жителей, более 60 получили ранения различной степени тяжести.

Установлено, что массированный удар по прифронтовому городу подчиненные Жарких наносили с левого берега Херсонщины.

Впоследствии за убийство гражданского населения и уничтожение социальной инфраструктуры областного центра Путин присвоил 8 артполку РФ звание “гвардейский”.

По материалам следователей СБУ, суд признал Жарких виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Фото: Минобороны РФ

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