Командир артполку РФ заочно отримав довічне за обстріл центру Херсона Градами

Командира артилерійського полку РФ, який віддав наказ обстріляти центр Херсона з Градів, український суд заочно засудив до довічного ув’язнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Довічне ув’язнення для командира артполку РФ: що відомо

Йдеться про підполковника Дмитра Жарких – командира 8 артилерійського полку берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

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– У грудні 2022 року він командував обстрілом центральної частини звільненого Херсона з використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град, – йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, під вогневе ураження ворожої артилерії потрапили житлові будинки, лікарня та інші соціальні об’єкти в центрі міста.

В результаті атаки окупантів загинуло не менше 13 цивільних жителів, понад 60 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що масованого удару по прифронтовому місту підлеглі Жарких завдавали з лівого берега Херсонщини.

Згодом за вбивство цивільного населення і знищення соціальної інфраструктури обласного центру Путін присвоїв 8 артполку РФ звання “гвардійський”.

За матеріалами слідчих СБУ, суд визнав Жарких винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (військові злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Фото: Міноборони РФ

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