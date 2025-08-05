Командир артполку РФ заочно отримав довічне за обстріл центру Херсона Градами
Командира артилерійського полку РФ, який віддав наказ обстріляти центр Херсона з Градів, український суд заочно засудив до довічного ув’язнення.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Довічне ув’язнення для командира артполку РФ: що відомо
Йдеться про підполковника Дмитра Жарких – командира 8 артилерійського полку берегової оборони Чорноморського флоту РФ.
– У грудні 2022 року він командував обстрілом центральної частини звільненого Херсона з використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град, – йдеться в повідомленні.
За матеріалами справи, під вогневе ураження ворожої артилерії потрапили житлові будинки, лікарня та інші соціальні об’єкти в центрі міста.
В результаті атаки окупантів загинуло не менше 13 цивільних жителів, понад 60 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Встановлено, що масованого удару по прифронтовому місту підлеглі Жарких завдавали з лівого берега Херсонщини.
Згодом за вбивство цивільного населення і знищення соціальної інфраструктури обласного центру Путін присвоїв 8 артполку РФ звання “гвардійський”.
За матеріалами слідчих СБУ, суд визнав Жарких винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (військові злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Фото: Міноборони РФ