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Малиновская Ангелина, редактор ленты
3 мин.

Образование, которое двигает экономику: в Киеве пройдет форум Forbes University

Forbes University

27 августа в Киеве состоится Forbes University – пространство интеллекта для лидеров, которые заботятся о долгосрочном росте на основе развития человеческого капитала.

Форум Forbes University: темы и спикеры

Форум объединит на одной сцене лидеров бизнеса, реформаторов высшего образования и иноваторов EdTech. Искусственный интеллект, демографические вызовы, послевоенная трансформация – жить по старинке уже не получится.

Среди ключевых тем:

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  • Способны ли университеты изменять свои организационные модели и эффективно использовать частные инвестиции?
  • Как университеты создают продукты, в которых нуждается бизнес?
  • Что делают руководители университетов, чтобы сделать программы привлекательными для лучших студентов, а студентов интересными для лучших работодателей?
  • Как искусственный интеллект изменяет роль преподавателя и формирует новую логику обучения?
  • Готова ли образовательная система к запросу от ветеранов?

Среди спикеров и участников форума:

  • Ярослав Притула, первый проректор Украинского католического университета (УКУ);
  • Наталья Шаховская, ректор Львовской политехники;
  • Лидия Билас, основательница сети образовательных проектов MRIYDIY;
  • Ирина Вольницкая, президент SET University;
  • Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики;
  • Василий Карпуша, ректор СумГУ;
  • Петр Чернышев, глава наблюдательного совета Национального авиационного университета;
  • Бен Нельсон, основатель Minerva University.

Не упустите возможность услышать уже работающие идеи: кейсы, партнерства, проекты, которые меняют университеты и экономику знаний.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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Фото: Forbes

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