Образование, которое двигает экономику: в Киеве пройдет форум Forbes University

27 августа в Киеве состоится Forbes University – пространство интеллекта для лидеров, которые заботятся о долгосрочном росте на основе развития человеческого капитала.

Форум Forbes University: темы и спикеры

Форум объединит на одной сцене лидеров бизнеса, реформаторов высшего образования и иноваторов EdTech. Искусственный интеллект, демографические вызовы, послевоенная трансформация – жить по старинке уже не получится.

Среди ключевых тем:

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Способны ли университеты изменять свои организационные модели и эффективно использовать частные инвестиции?

Как университеты создают продукты, в которых нуждается бизнес?

Что делают руководители университетов, чтобы сделать программы привлекательными для лучших студентов, а студентов интересными для лучших работодателей?

Как искусственный интеллект изменяет роль преподавателя и формирует новую логику обучения?

Готова ли образовательная система к запросу от ветеранов?

Среди спикеров и участников форума:

Ярослав Притула , первый проректор Украинского католического университета (УКУ);

, первый проректор Украинского католического университета (УКУ); Наталья Шаховская , ректор Львовской политехники;

, ректор Львовской политехники; Лидия Билас , основательница сети образовательных проектов MRIYDIY;

, основательница сети образовательных проектов MRIYDIY; Ирина Вольницкая , президент SET University;

, президент SET University; Тимофей Милованов , президент Киевской школы экономики;

, президент Киевской школы экономики; Василий Карпуша , ректор СумГУ;

, ректор СумГУ; Петр Чернышев , глава наблюдательного совета Национального авиационного университета;

, глава наблюдательного совета Национального авиационного университета; Бен Нельсон, основатель Minerva University.

Не упустите возможность услышать уже работающие идеи: кейсы, партнерства, проекты, которые меняют университеты и экономику знаний.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Фото: Forbes

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