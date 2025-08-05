Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Образование, которое двигает экономику: в Киеве пройдет форум Forbes University
27 августа в Киеве состоится Forbes University – пространство интеллекта для лидеров, которые заботятся о долгосрочном росте на основе развития человеческого капитала.
Форум Forbes University: темы и спикеры
Форум объединит на одной сцене лидеров бизнеса, реформаторов высшего образования и иноваторов EdTech. Искусственный интеллект, демографические вызовы, послевоенная трансформация – жить по старинке уже не получится.
Среди ключевых тем:
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- Способны ли университеты изменять свои организационные модели и эффективно использовать частные инвестиции?
- Как университеты создают продукты, в которых нуждается бизнес?
- Что делают руководители университетов, чтобы сделать программы привлекательными для лучших студентов, а студентов интересными для лучших работодателей?
- Как искусственный интеллект изменяет роль преподавателя и формирует новую логику обучения?
- Готова ли образовательная система к запросу от ветеранов?
Среди спикеров и участников форума:
- Ярослав Притула, первый проректор Украинского католического университета (УКУ);
- Наталья Шаховская, ректор Львовской политехники;
- Лидия Билас, основательница сети образовательных проектов MRIYDIY;
- Ирина Вольницкая, президент SET University;
- Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики;
- Василий Карпуша, ректор СумГУ;
- Петр Чернышев, глава наблюдательного совета Национального авиационного университета;
- Бен Нельсон, основатель Minerva University.
Не упустите возможность услышать уже работающие идеи: кейсы, партнерства, проекты, которые меняют университеты и экономику знаний.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Фото: Forbes
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