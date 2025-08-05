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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Освіта, що рухає економіку: у Києві пройде форум Forbes University

Forbes University

27 серпня у Києві відбудеться Forbes University – простір інтелекту для лідерів, які дбають про довгострокове зростання на основі розвитку людського капіталу.

Форум Forbes University: теми та спікери

Форум обʼєднає на одній сцені лідерів бізнесу, реформаторів вищої освіти та інноваторів з EdTech. Штучний інтелект, демографічні виклики, післявоєнна трансформація – жити по-старому вже не вийде.

Серед ключових тем:

Зараз дивляться
  • Чи здатні університети змінювати свої організаційні моделі та ефективно використовувати приватні інвестиції?
  • Як університети створюють продукти, яких потребує бізнес?
  • Що роблять керівники університетів, щоб зробити програми привабливими для найкращих студентів, а студентів цікавими для найкращих роботодавців?
  • Як штучний інтелект змінює роль викладача і формує нову логіку навчання?
  • Чи готова освітня система до запиту від ветеранів?

Серед спікерів і учасників форуму:

  • Ярослав Притула, перший проректор Українського католицького університету (УКУ);
  • Наталя Шаховська, ректорка Львівської політехніки;
  • Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY;
  • Ірина Вольницька, президентка SET University;
  • Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки;
  • Василь Карпуша, ректор СумДУ;
  • Петро Чернишов, голова наглядової ради Національного авіаційного університету;
  • Бен Нельсон, засновник Minerva University.

Не пропустіть можливість почути ідеї, що вже працюють: кейси, партнерства, проєкти, що змінюють університети й економіку знань.

Квитки можна придбати за посиланням.

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Фото: Forbes

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