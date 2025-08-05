Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Освіта, що рухає економіку: у Києві пройде форум Forbes University
27 серпня у Києві відбудеться Forbes University – простір інтелекту для лідерів, які дбають про довгострокове зростання на основі розвитку людського капіталу.
Форум Forbes University: теми та спікери
Форум обʼєднає на одній сцені лідерів бізнесу, реформаторів вищої освіти та інноваторів з EdTech. Штучний інтелект, демографічні виклики, післявоєнна трансформація – жити по-старому вже не вийде.
Серед ключових тем:
Зараз дивляться
- Чи здатні університети змінювати свої організаційні моделі та ефективно використовувати приватні інвестиції?
- Як університети створюють продукти, яких потребує бізнес?
- Що роблять керівники університетів, щоб зробити програми привабливими для найкращих студентів, а студентів цікавими для найкращих роботодавців?
- Як штучний інтелект змінює роль викладача і формує нову логіку навчання?
- Чи готова освітня система до запиту від ветеранів?
Серед спікерів і учасників форуму:
- Ярослав Притула, перший проректор Українського католицького університету (УКУ);
- Наталя Шаховська, ректорка Львівської політехніки;
- Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY;
- Ірина Вольницька, президентка SET University;
- Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки;
- Василь Карпуша, ректор СумДУ;
- Петро Чернишов, голова наглядової ради Національного авіаційного університету;
- Бен Нельсон, засновник Minerva University.
Не пропустіть можливість почути ідеї, що вже працюють: кейси, партнерства, проєкти, що змінюють університети й економіку знань.
Квитки можна придбати за посиланням.
Фото: Forbes
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