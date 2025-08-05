Освіта, що рухає економіку: у Києві пройде форум Forbes University

27 серпня у Києві відбудеться Forbes University – простір інтелекту для лідерів, які дбають про довгострокове зростання на основі розвитку людського капіталу.

Форум Forbes University: теми та спікери

Форум обʼєднає на одній сцені лідерів бізнесу, реформаторів вищої освіти та інноваторів з EdTech. Штучний інтелект, демографічні виклики, післявоєнна трансформація – жити по-старому вже не вийде.

Серед ключових тем:

Зараз дивляться

Чи здатні університети змінювати свої організаційні моделі та ефективно використовувати приватні інвестиції?

Як університети створюють продукти, яких потребує бізнес?

Що роблять керівники університетів, щоб зробити програми привабливими для найкращих студентів, а студентів цікавими для найкращих роботодавців?

Як штучний інтелект змінює роль викладача і формує нову логіку навчання?

Чи готова освітня система до запиту від ветеранів?

Серед спікерів і учасників форуму:

Ярослав Притула , перший проректор Українського католицького університету (УКУ);

, перший проректор Українського католицького університету (УКУ); Наталя Шаховська , ректорка Львівської політехніки;

, ректорка Львівської політехніки; Лідія Білас , засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY;

, засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY; Ірина Вольницька , президентка SET University;

, президентка SET University; Тимофій Милованов , президент Київської школи економіки;

, президент Київської школи економіки; Василь Карпуша , ректор СумДУ;

, ректор СумДУ; Петро Чернишов , голова наглядової ради Національного авіаційного університету;

, голова наглядової ради Національного авіаційного університету; Бен Нельсон, засновник Minerva University.

Не пропустіть можливість почути ідеї, що вже працюють: кейси, партнерства, проєкти, що змінюють університети й економіку знань.

Квитки можна придбати за посиланням.

Фото: Forbes

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