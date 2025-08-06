Создаем килл-зоны, где оккупанты будут умирать пачками — Апостол

По состоянию на вторую половину июля 2025 года ситуация на Сумщине и в Курской области частично стабилизировалась.

Об этом в интервью изданию Телеграф сообщил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол.

ВСУ изменили принцип ведения огня и готовят новые технологические решения: что известно

По его словам, украинские войска четко понимают, где нужно усилить оборону и нарастить усилия. Населенный пункт Андреевка уже освобожден, а еще один — планировали освободить в ближайшее время. Впоследствии военные подтвердили, что под контроль вернули поселок Кондратьевка.

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— Мы постоянно работаем не только над количественной компонентой, но и над качественным ростом. Например, изменили принцип ведения огня и имеем хорошие результаты. Есть некоторые другие технологические новинки, однако не буду раскрывать их врагу. Мы же понимаем, что оккупанты будут детально изучать это интервью, — отметил Апостол.

Он также сообщил, что готовит два сюрприза для российских оккупантов: один уже готов, для реализации другого нужно немного времени и ресурсов. По словам командующего, эти меры касаются как технологического, так и инженерного совершенствования позиций.

— Если все удастся, врагу будет очень трудно. Это касается и технологического, и инженерного улучшения наших позиций. Мы сделаем россиянам такие килл-зоны, что они будут умирать пачками. Если дойдут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными, — отметил Апостол.

Фото: 95 ОДШБр

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