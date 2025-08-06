Створюємо кілзони, де окупанти вмиратимуть пачками – Апостол

Станом на другу половину липня 2025 року ситуація на Сумщині та в Курській області частково стабілізувалася.

Про це в інтерв’ю виданню Телеграф повідомив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

ЗСУ змінили принцип ведення вогню та готують нові технологічні рішення: що відомо

За його словами, українські війська чітко розуміють, де потрібно посилити оборону та наростити зусилля. Населений пункт Андріївка вже звільнений, а ще один — планували звільнити найближчим часом. Згодом військові підтвердили, що під контроль повернули селище Кіндратівка.

Зараз дивляться

— Ми постійно працюємо не лише над кількісною компонентою, а й над якісним зростанням. Наприклад, змінили принцип ведення вогню і маємо гарні результати. Є деякі інші технологічні новинки, однак не буду розкривати їх ворогу. Ми ж розуміємо, що окупанти будуть детально вивчати це інтерв’ю, — зазначив Апостол.

Він також повідомив, що готує два сюрпризи для російських окупантів: один уже готовий, для реалізації іншого потрібно трохи часу та ресурсів. За словами командувача, ці заходи стосуються як технологічного, так і інженерного вдосконалення позицій.

— Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко. Це стосується і технологічного, і інженерного покращення наших позицій. Ми зробимо росіянам такі кілзони, що вони будуть вмирати пачками. Якщо дійдуть туди, то сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними, — наголосив Апостол.

Фото: 95 ОДШБр

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