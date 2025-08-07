Ще є час: до якого числа можна повернутися з СЗЧ зі збереженням виплат

Повернення після СЗЧ (самовільного залишення військової частини) зі збереженням статусу та усіх виплат можливе. До якого числа це можна зробити та як – читатй далі у матеріалі Фактів ICTV.

До якого числа можна повернутися з СЗЧ

Як нагадують у Державному бюро розслідувань, до 30 серпня військовослужбовці можуть повернутися після СЗЧ і зберегти при цьому всі військові виплати та статус.

– Наразі ще є час для того, аби ухвалити правильне рішення, повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із Законом, – наголошують у ДБР.

Як повернутися з СЗЧ до 30 серпня

Для повернення після СЗЧ після 29 листопада 2024 року військовослужбовець має звернутися до командира частини особисто або через застосунок Армія+. Це може бути як його колишня військова частина, так й інша, у якій він хоче продовжувати службу. Військовому мають письмово погодити продовження проходження військової служби.

Далі людина має до ДБР подати клопотання щодо наміру повернутися на військову службу. Після цього ДБР скеровує до суду матеріали для звільнення цього військового від кримінальної відповідальності, ухвалюється відповідне рішення. І лише після цього можна повернутися на військову службу.

Нагадаємо, що 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, було продовжено до 30 серпня 2025 року.

Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. До того ж, військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо таке рішення ухвалить суд.

Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений.

Завдяки цьому Закону, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців, повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

