Взрывы в Крыму 7 августа: перекрывали Керченский мост, в пробках более 3 тыс. авто

Утром 7 августа в ряде населенных пунктов Крыма были слышны взрывы, в частности в Джанкое, Судаке, Гвардейском, в Красноперекопском районе и в районе Старокрымского полигона. Кроме того, как сообщают в соцсетях, Керченский мост перекрывали для движения.

Взрывы в Крыму 7 августа 2025 года: что известно

Громкие взрывы 7 августа прозвучали в Красноперекопском районе, Джанкое, Гвардейском, в районе Старокрымского полигона, сообщают люди в соцсетях. По неизвестным воздушным целям работала росПВО.

Сообщается о сильном прилете в горах рядом с Судаком. Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео, на котором видно столб дыма после вероятного удара.

Сейчас смотрят

Кроме того, в чатах Джанкоя писали о падении осколка на улице Калинина.

В частности, Telegram-канал Крымский ветер сообщал, что с горы Долгая в Керчи в период 03.20 до 04.00 часов утра было “три запуска ракет ПВО”.

Как сообщает издание Крым.Реалии, на Керченском мосту более пяти часов было перекрыто движение транспорта. Через некоторое время его возобновили, однако уже вскоре снова заблокировали из-за объявление воздушной тревоги в Севастополе. До этого момента в пробках на заезд было более 2 тыс. авто.

Спустя почти 40 минут местные власти объявили об отбое воздушной тревоги. О возобновлении движения на Керченском мосту пока не сообщалось. На данный момент в очередях на проезд по Керченскому мосту наблюдается более 3,5 тыс. машин.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российские военные якобы сбили над Крымом 11 дронов. Еще 31 БпЛА якобы уничтожили в акватории Азовского моря и 8 – над Черным морем.

Российские власти ситуацию пока не комментируют.

К слову, в России тоже было громко, в Краснодарском крае после атаки ударных дронов произошел пожар на Афипском НПЗ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.