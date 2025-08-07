Укр Рус
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты
4 мин.

Взрывы в Крыму 7 августа: перекрывали Керченский мост, в пробках более 3 тыс. авто

Кримський міст
Фото: Getty Images

Утром 7 августа в ряде населенных пунктов Крыма были слышны взрывы, в частности в Джанкое, Судаке, Гвардейском, в Красноперекопском районе и в районе Старокрымского полигона. Кроме того, как сообщают в соцсетях, Керченский мост перекрывали для движения.

Взрывы в Крыму 7 августа 2025 года: что известно

Громкие взрывы 7 августа прозвучали в Красноперекопском районе, Джанкое, Гвардейском, в районе Старокрымского полигона, сообщают люди в соцсетях. По неизвестным воздушным целям работала росПВО.

Сообщается о сильном прилете в горах рядом с Судаком. Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео, на котором видно столб дыма после вероятного удара.

Кроме того, в чатах Джанкоя писали о падении осколка на улице Калинина.

Джанкой

Фото: Google maps

В частности, Telegram-канал Крымский ветер сообщал, что с горы Долгая в Керчи в период 03.20 до 04.00 часов утра было “три запуска ракет ПВО”.

Керч на карті

Фото: Google maps

Как сообщает издание Крым.Реалии, на Керченском мосту более пяти часов было перекрыто движение транспорта. Через некоторое время его возобновили, однако уже вскоре снова заблокировали из-за объявление воздушной тревоги в Севастополе. До этого момента в пробках на заезд было более 2 тыс. авто.

Спустя почти 40 минут местные власти объявили об отбое воздушной тревоги. О возобновлении движения на Керченском мосту пока не сообщалось. На данный момент в очередях на проезд по Керченскому мосту наблюдается более 3,5 тыс. машин.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российские военные якобы сбили над Крымом 11 дронов. Еще 31 БпЛА якобы уничтожили в акватории Азовского моря и 8 – над Черным морем.

Российские власти ситуацию пока не комментируют.

К слову, в России тоже было громко, в Краснодарском крае после атаки ударных дронов произошел пожар на Афипском НПЗ.

Кримський міст

Связанные темы:

ВзрывКерченский мостКрым
