Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
4 хв.

Вибухи в Криму 7 серпня: перекривали Керченський міст, у заторах понад 3 тис. авто

Кримський міст
Фото: Getty Images

Вранці 7 серпня у низці населених пунктів Криму було чути вибухи, зокрема у Джанкої, Судаку, Гвардійському, Красноперекопському районі та у районі Старокримського полігону. Крім того, як повідомляють у соцмережах, Керченський міст перекривали для руху.

Вибухи у Криму 7 серпня 2025 року: що відомо

Гучні вибухи 7 серпня пролунали у Красноперекопському районі, Джанкої, Гвардійському, в районі Старокримського полігону, повідомляють люди в соцмережах. По невідомих повітряних цілях працювала росППО.

Повідомляється про сильний приліт у горах поряд із Судаком. Telegram-канал Supernova+ опублікував відео, на якому видно стовп диму після можливого удару.

Крім того, у чатах Джанкоя писали про падіння уламка на вулиці Калініна.

Джанкой

Фото: Google maps

Зокрема, Telegram-канал Крымский ветер повідомляв, що з гори Довга у Керчі в період 03.20 до 04.00 години ранку було “три запуски ракет ППО”.

Керч на карті

Фото: Google maps

Як повідомляє видання Крим.Реалії, на Керченському мосту понад п’ять годин було перекрито рух транспорту. Через деякий час його відновили, проте незабаром знову заблокували через оголошення повітряної тривоги у Севастополі. До цього моменту в заторах на заїзд було понад 2 тис. авто.

Майже через 40 хвилин місцева влада оголосила про відбій повітряної тривоги. Про відновлення руху на Керченському мосту поки що не повідомлялося. Наразі у чергах на проїзд Керченським мостом понад 3,5 тис. машин.

У свою чергу, Міноборони РФ заявило, що російські військові нібито збили над Кримом 11 дронів. Ще 31 БпЛА нібито ліквідували в акваторії Азовського моря та 8 – над Чорним морем.

Російська влада ситуацію поки що не коментує.

До речі, у Росії теж було гучно, у Краснодарському краї після атаки ударних дронів сталася пожежа на Афіпському НПЗ.

Кримський міст

