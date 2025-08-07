Вибухи в Криму 7 серпня: перекривали Керченський міст, у заторах понад 3 тис. авто

Вранці 7 серпня у низці населених пунктів Криму було чути вибухи, зокрема у Джанкої, Судаку, Гвардійському, Красноперекопському районі та у районі Старокримського полігону. Крім того, як повідомляють у соцмережах, Керченський міст перекривали для руху.

Вибухи у Криму 7 серпня 2025 року: що відомо

Гучні вибухи 7 серпня пролунали у Красноперекопському районі, Джанкої, Гвардійському, в районі Старокримського полігону, повідомляють люди в соцмережах. По невідомих повітряних цілях працювала росППО.

Повідомляється про сильний приліт у горах поряд із Судаком. Telegram-канал Supernova+ опублікував відео, на якому видно стовп диму після можливого удару.

Крім того, у чатах Джанкоя писали про падіння уламка на вулиці Калініна.

Зокрема, Telegram-канал Крымский ветер повідомляв, що з гори Довга у Керчі в період 03.20 до 04.00 години ранку було “три запуски ракет ППО”.

Як повідомляє видання Крим.Реалії, на Керченському мосту понад п’ять годин було перекрито рух транспорту. Через деякий час його відновили, проте незабаром знову заблокували через оголошення повітряної тривоги у Севастополі. До цього моменту в заторах на заїзд було понад 2 тис. авто.

Майже через 40 хвилин місцева влада оголосила про відбій повітряної тривоги. Про відновлення руху на Керченському мосту поки що не повідомлялося. Наразі у чергах на проїзд Керченським мостом понад 3,5 тис. машин.

У свою чергу, Міноборони РФ заявило, що російські військові нібито збили над Кримом 11 дронів. Ще 31 БпЛА нібито ліквідували в акваторії Азовського моря та 8 – над Чорним морем.

Російська влада ситуацію поки що не коментує.

До речі, у Росії теж було гучно, у Краснодарському краї після атаки ударних дронів сталася пожежа на Афіпському НПЗ.

