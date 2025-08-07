В Краснодарском крае РФ после атаки дронов горит Афипский НПЗ

Афипский НПЗ горит в Краснодарском крае после атаки ударных дронов.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Атака дронов на Краснодарский край 7 августа: что известно

По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, из-за атаки дронов и падения обломков в Красноармейском районе произошли небольшие возгорания, которые были ликвидированы. Губернатор не уточнил, что именно горело.

Также в акватории у Новороссийска российские военные якобы отразили атаку беспилотных катеров. Пострадавших и разрушений нет.

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, который на момент атаки находился на улице.

О том, что горит Афипский НПЗ, губернатор Кондратьев не сообщает. Местные жители опубликовали в соцсетях видео пожара на НПЗ.

Как сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей, в Славянске-на-Кубани сейчас горит воинская часть №61661.

Пожар на территории одной из воинских частей в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА подтвердили в местном РСЧС (единая система оповещения о чрезвычайных происшествиях).

Напомним, что 3 августа беспилотники атаковали НПЗ в Кстово Нижегородской области. Той же ночью ударные дроны атаковали местную нефтебазу в Адлере Краснодарского края.

2 августа Силы обороны Украины с помощью дронов нанесли удары по Рязанскому НПЗ. Впоследствии стало известно, что НПЗ в Рязани вдвое сократил мощности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

