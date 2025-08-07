Выплаты военным при рождении ребенка: кто имеет право на помощь и как ее получить

Военнослужащие могут рассчитывать на дополнительную материальную помощь при рождении ребенка. Эта помощь предусматривает деньги для покрытия расходов, связанных с рождением малыша, и помогает семьям военных в этот важный период.

Сколько платят военному при рождении ребенка и как получить деньги, читайте в нашем материале.

Выплаты военнослужащим при рождении ребенка: кто может получить

Эта помощь не имеет никакого отношения к государственной социальной выплате при рождении ребенка (41 280 грн), которая начисляется независимо от статуса отца. Речь идет об отдельной поддержке, которая предоставляется на основании заявления военнослужащего.

Ее цель — не заменить общегосударственную помощь, а поддержать семью военного в связи с рождением ребенка, а также частично компенсировать расходы на обустройство быта и улучшение материально-бытовых условий семьи.

Выплата военным при рождении ребенка входит в категорию материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. Она предусмотрена для поддержки военных не только при рождении детей, но и в ряде других жизненных ситуаций, которые могут повлиять на их социальное и материальное положение.

В частности, такая материальная помощь может предоставляться:

При инвалидности военнослужащего, возникшей в результате ранения или травмы, полученных во время защиты Родины.

Для семей военных, которые оказались в плену, были интернированы или пропали без вести, кроме случаев добровольной сдачи в плен.

Помощь распространяется на случаи смерти военнослужащего или членов его семьи, включая жену, мужа, детей и родителей.

Основанием для выплаты является также нарушение здоровья военных или их близких, подтвержденное медицинской документацией, в частности заболевание туберкулезом, ВИЧ/СПИДом, гепатитом В и С, длительное лечение или реабилитация, а также онкологические заболевания, требующие комплексного лечения.

Помощь предоставляется при ранениях, контузиях, увечьях, связанных с военной агрессией, не только военному, но и его близким.

Размер этой помощи составляет месячное денежное довольствие военнослужащего, в которое входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и другие ежемесячные доплаты, кроме вознаграждений за боевые действия.

Нормативно эта выплата регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины № 704 и приказом Министерства обороны № 260, а порядок ее предоставления ежегодно определяется Министром обороны. На 2025 год она установлена отдельным поручением от 9 января 2025 года.

Как получить единовременное пособие при рождении ребенка военнослужащего

Для получения пособия военнослужащий должен подать рапорт на имя командира, где указать причину обращения, и приложить соответствующие документы, подтверждающие право на выплату.

Чтобы получить помощь именно на рождение ребенка, военнослужащий должен подтвердить факт отцовства. Обычно для этого требуется предоставить свидетельство о рождении ребенка, где указаны фамилия и имя отца-военнослужащего, обращающегося за выплатой.

Это необходимо для того, чтобы руководство части имело юридическое основание для начисления средств.

Обратите внимание, что кроме помощи от воинской части, семьи военнослужащих могут также обращаться за дополнительными выплатами в свою местную общину или городской совет, но при условии, что такая поддержка предусмотрена.

Например, в Черниговской области военнослужащим, у которых родился ребенок, из местного бюджета выплачивают по 10 тыс. грн. Поскольку подобные выплаты не являются обязательными на общегосударственном уровне, они вводятся по усмотрению конкретной общины. Поэтому стоит самостоятельно узнавать в своем городском совете, предусмотрены ли дополнительные выплаты военным в вашем населенном пункте.

Источник: Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины

