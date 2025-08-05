Поступление-2025: обнародованы рекомендации к зачислению на бакалавриат
В 2025 году алгоритм адресного размещения поступающих на бакалавриат сработал по логике выставленных приоритетов и результатов.
Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.
Поступление-2025: 60% рекомендовано по первому приоритету
По его словам, такой способ делает систему более понятной, справедливой и честной, а также усиливает ответственность выбора.
Рекомендации к зачислению уже доступны в электронных кабинетах поступающих. Всего их получили 176 376 человек, из которых:
- 65 493 — на бюджет;
- 110 883 — на контракт.
В этом году впервые алгоритм распределял не только места государственного заказа, но и контрактные (в том числе с грантом).
Среди тех, кто получил бюджет:
- 61 178 — дневная форма;
- 4 315 — заочная форма.
По квотам:
- Квота-1 — 4 060 человек (из них 728 — заочная форма);
- Квота-2 — 4 960 человек (из них 129 — заочная форма).
Вместе это 13,5% всех рекомендованных на бюджет. Винницкий отметил, что эта цифра вызывает беспокойство и будет проанализирована отдельно.
Среди ключевых результатов:
- 60% поступающих рекомендовано по первому приоритету;
- 86% — по одному из трех первых приоритетов.
Всего было создано почти 210 тыс. электронных кабинетов, из них в работе алгоритма приняли участие 195 тыс. абитуриентов. Около 20 тыс. не получили рекомендаций ни по одному приоритету, но смогут поступить на контракт на следующем этапе после 11 августа.
Винницкий напомнил: если напротив одного из поданных заявлений появился статус «Рекомендовано» — именно по этому заявлению можно учиться, выполнив требования к зачислению до 18:00 9 августа.