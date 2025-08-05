Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Не видим прогресса: Рубио об очередных переговорах с окружением Путина по Украине
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Поступление-2025: обнародованы рекомендации к зачислению на бакалавриат

скільки заробляють українці у Польщі
Фото: Getty Images

В 2025 году алгоритм адресного размещения поступающих на бакалавриат сработал по логике выставленных приоритетов и результатов.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Поступление-2025: 60% рекомендовано по первому приоритету

По его словам, такой способ делает систему более понятной, справедливой и честной, а также усиливает ответственность выбора.

Сейчас смотрят

Рекомендации к зачислению уже доступны в электронных кабинетах поступающих. Всего их получили 176 376 человек, из которых:

  • 65 493 — на бюджет;
  • 110 883 — на контракт.

В этом году впервые алгоритм распределял не только места государственного заказа, но и контрактные (в том числе с грантом).

Среди тех, кто получил бюджет:

  • 61 178 — дневная форма;
  • 4 315 — заочная форма.

По квотам:

  • Квота-1 — 4 060 человек (из них 728 — заочная форма);
  • Квота-2 — 4 960 человек (из них 129 — заочная форма).

Вместе это 13,5% всех рекомендованных на бюджет. Винницкий отметил, что эта цифра вызывает беспокойство и будет проанализирована отдельно.

Среди ключевых результатов:

  • 60% поступающих рекомендовано по первому приоритету;
  • 86% — по одному из трех первых приоритетов.

Всего было создано почти 210 тыс. электронных кабинетов, из них в работе алгоритма приняли участие 195 тыс. абитуриентов. Около 20 тыс. не получили рекомендаций ни по одному приоритету, но смогут поступить на контракт на следующем этапе после 11 августа.

Винницкий напомнил: если напротив одного из поданных заявлений появился статус «Рекомендовано» — именно по этому заявлению можно учиться, выполнив требования к зачислению до 18:00 9 августа.

Читайте также
12% учеников не сдали НМТ: в МОН объяснили, какие есть варианты для поступающих
кількість вступників 2025

Связанные темы:

Вступна кампаніястудентиУниверситет
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь