Поступление-2025: обнародованы рекомендации к зачислению на бакалавриат

В 2025 году алгоритм адресного размещения поступающих на бакалавриат сработал по логике выставленных приоритетов и результатов.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Поступление-2025: 60% рекомендовано по первому приоритету

По его словам, такой способ делает систему более понятной, справедливой и честной, а также усиливает ответственность выбора.

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Рекомендации к зачислению уже доступны в электронных кабинетах поступающих. Всего их получили 176 376 человек, из которых:

65 493 — на бюджет;

110 883 — на контракт.

В этом году впервые алгоритм распределял не только места государственного заказа, но и контрактные (в том числе с грантом).

Среди тех, кто получил бюджет:

61 178 — дневная форма;

4 315 — заочная форма.

По квотам:

Квота-1 — 4 060 человек (из них 728 — заочная форма);

Квота-2 — 4 960 человек (из них 129 — заочная форма).

Вместе это 13,5% всех рекомендованных на бюджет. Винницкий отметил, что эта цифра вызывает беспокойство и будет проанализирована отдельно.

Среди ключевых результатов:

60% поступающих рекомендовано по первому приоритету;

86% — по одному из трех первых приоритетов.

Всего было создано почти 210 тыс. электронных кабинетов, из них в работе алгоритма приняли участие 195 тыс. абитуриентов. Около 20 тыс. не получили рекомендаций ни по одному приоритету, но смогут поступить на контракт на следующем этапе после 11 августа.

Винницкий напомнил: если напротив одного из поданных заявлений появился статус «Рекомендовано» — именно по этому заявлению можно учиться, выполнив требования к зачислению до 18:00 9 августа.

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