Як змінився топ українських вишів за вподобаннями вступників: рейтинг

Журналісти проаналізували, як змінилися вподобання вступників у 2025 році.

Чому університети на Заході демонструють рекордне зростання зацікавленості абітурієнтів і який вигляд має оновлена п’ятнадцятка найпопулярніших університетів – читайте в матеріалі.

Чому абітурієнти обирають Захід

Кількість заяв вступників у Західноукраїнському національному університеті у 2025 році зросла на рекордні 45,5%, згідно інформації МОН, наданої виданню Forbes Ukraine.

Ця динаміка – найбільша за кількістю заяв цього року.

Цей тренд із вибором західних університетів відчули на собі зокрема й київські університети.

Так, КНУ ім. Т. Шевченка та КПІ ім. І. Сікорського зросли менш ніж на 10%, хоча очікування були набагато вищими.

Проте варто врахувати й те, що кількість вступників у 2025 році зменшилася на 12%. Водночас заяв вони подали на 4% більше – кожен по три у середньому.

Різко виросли за рівнем зацікавленості вступників і Чернівецький університет ім. Ю. Федьковича, і Карпатський університет ім. В. Стефаника в Івано-Франківську.

Стефаника навіть поставив особистий рекорд за кількістю заяв із першим пріоритетом – більш ніж 4 тисячі.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький вважає, що на зростання могла вплинути безпекова ситуація.

Як змінилася п’ятнадцятка найпопулярніших університетів цього року

Значне зниження показників вступу продемонстрував Київський Авіаційний інститут – 30%, до 8 917. Рік тому він був у першій десятці, цьогоріч – не потрапив і в список 15.

Проректорка КАІ Радміла Сегол прокоментувала, що падіння демонструють усі інженерно-технічні спеціальності в Україні, адже на Заході або за кордоном вчитись безпечніше. Також вона пов’язує це з ребрендингом, адже у листопаді 2024 року Національний авіаційний університет переіменували на Київський авіаційний інститут і люди ще, ймовірно, не звикли до нової назви.

Водночас в. о. ректора Ксенія Семенова зазначила, що попит на профільні для університету авіаційні спеціальності виріс.

– Загалом, раді результатам кампанії, бо це реальна картинка: хто хоче дійсно в нас учитися, а не прийшов отримати диплом, – наголосила вона.

Ще один університет, який втратив своє місце у топі – Український державний університет ім. М. Драгоманова. Він втратив 4% охочих вступити, торік займаючи 15-те місце.

Як Харківський університет піднявся в рейтингу популярності попри війну

За останній рік, попри повномасштабну війну і постійні обстріли Харкова, суттєво посилив свої позиції Харківський університет ім. В. Каразіна. Так, із 11-ї позиції він піднявся на дев’яту, маючи приріст у 22,7% заяв.

Він є одним із небагатьох українських вишів, де частка спеціального фонду (кошти, які університет заробляє самостійно. – Ред.) більша, ніж частка фінансування з державного бюджету.

– До 2022-го Каразінський університет фактично наближався до самоокупності, але дуже сильно вплинула безпекова ситуація, – прокоментував ситуацію заступник міністра Винницький.

Вважається, що на це могло вплинути додаткове фінансування від держави та доступ до $1,5 млн від Світового банку.

Ці гроші можуть витрачати на оновлення лабораторних баз, також уряд профінансував цей та інші прифронтові ЗВО на безпекові заходи.

Які виші наблизились, але не потрапили в топ

Найближчою до п’ятнадцятки виявилась Одеська юридична академія Ківалова, яка опинилась на 16-му місці.

Вона наростила кількість заявок удвічі, до 11 203.

На заваді не стали ані хиткий статус закладу, який намагалися приєднати до Одеського університету ім. І. Мечникова, ні навіть те, що правничі спеціальності загалом почали дещо втрачати свою популярність останніми роками.

На 17-му місці опинився Міжнародний гуманітарний університет, який отримав майже 11 тис. заяв – торік він не потрапив і у двадцятку.

Крім того, значно наростила позиції Києво-Могилянська академія, де кількість заяв зросла одразу на 25%. Це дало вишу 18-те місце.

