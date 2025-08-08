Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Оборвать общение без объяснений: назвали самую жесткую форму психического насилия
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Из 19 населенных пунктов Донеччины принудительно вывезут семьи с детьми

Евакуація з Купʼянська
Фото: УНИАН

Донецкая ОВА начинает принудительную эвакуацию семей с детьми из 19 населенных пунктов Донецкой области. Сейчас в них проживают 109 несовершеннолетних.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Обязательная эвакуация семей с детьми из Донецкой области

По словам главы ОГА, начинается обязательная принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Лиманской громады:

Сейчас смотрят
  • Яровая,
  • Брусовка,
  • Волчий Яр,
  • Дерилово,
  • Диброва,
  • Закитное,
  • Каленики,
  • Коровий Яр,
  • Кривая Лука,
  • Крымки,
  • Лозовое,
  • Озерное,
  • Александровка,
  • Среднее,
  • Сосновое,
  • Старый Караван,
  • Рубцы,
  • Щурово,
  • Яцковка.

Это решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

На данный момент в указанных населенных пунктах находятся 109 детей.

— Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранительными органами как можно быстрее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины, — написал Филашкин.

Он подчеркнул, что пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность.

— Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности, — отметил глава ОГА.

Напомним, 24 июля в Донецкой области была расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации, связанной с безопастностью.

Было принято решение вывезти 928 детей из 10 населенных пунктов.

Читайте также
Карта боевых действий на 8 августа 2025 года – ситуация на фронте
Генштаб

Связанные темы:

Война в УкраинеДонецкая областьЕвакуація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь