Из 19 населенных пунктов Донеччины принудительно вывезут семьи с детьми
Донецкая ОВА начинает принудительную эвакуацию семей с детьми из 19 населенных пунктов Донецкой области. Сейчас в них проживают 109 несовершеннолетних.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Обязательная эвакуация семей с детьми из Донецкой области
По словам главы ОГА, начинается обязательная принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Лиманской громады:
- Яровая,
- Брусовка,
- Волчий Яр,
- Дерилово,
- Диброва,
- Закитное,
- Каленики,
- Коровий Яр,
- Кривая Лука,
- Крымки,
- Лозовое,
- Озерное,
- Александровка,
- Среднее,
- Сосновое,
- Старый Караван,
- Рубцы,
- Щурово,
- Яцковка.
Это решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.
На данный момент в указанных населенных пунктах находятся 109 детей.
— Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранительными органами как можно быстрее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины, — написал Филашкин.
Он подчеркнул, что пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность.
— Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности, — отметил глава ОГА.
Напомним, 24 июля в Донецкой области была расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации, связанной с безопастностью.
Было принято решение вывезти 928 детей из 10 населенных пунктов.