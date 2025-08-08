Из 19 населенных пунктов Донеччины принудительно вывезут семьи с детьми

Донецкая ОВА начинает принудительную эвакуацию семей с детьми из 19 населенных пунктов Донецкой области. Сейчас в них проживают 109 несовершеннолетних.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Обязательная эвакуация семей с детьми из Донецкой области

По словам главы ОГА, начинается обязательная принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Лиманской громады:

Сейчас смотрят

Яровая,

Брусовка,

Волчий Яр,

Дерилово,

Диброва,

Закитное,

Каленики,

Коровий Яр,

Кривая Лука,

Крымки,

Лозовое,

Озерное,

Александровка,

Среднее,

Сосновое,

Старый Караван,

Рубцы,

Щурово,

Яцковка.

Это решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

На данный момент в указанных населенных пунктах находятся 109 детей.

— Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранительными органами как можно быстрее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины, — написал Филашкин.

Он подчеркнул, что пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность.

— Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности, — отметил глава ОГА.

Напомним, 24 июля в Донецкой области была расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации, связанной с безопастностью.

Было принято решение вывезти 928 детей из 10 населенных пунктов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.