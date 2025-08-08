З 19 населених пунктів Донеччини примусово вивезуть родини з дітьми

Донецька ОВА розпочинає примусову евакуацію родин з дітьми з 19 населених пунктів Донецької області. Наразі у них проживають 109 неповнолітніх.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Обов’язкова евакуація родин з дітьми з Донеччини

За словами очільника ОВА, розпочинається обов’язкова примусова евакуація родин з дітьми з населених пунктів Лиманської громади:

Зараз дивляться

Ярова,

Брусівка,

Вовчий Яр,

Дерилове,

Діброва,

Закітне,

Каленики,

Коровій Яр,

Крива Лука,

Кримки,

Лозове,

Озерне,

Олександрівка,

Середнє,

Соснове,

Старий Караван,

Рубці,

Щурове,

Яцьківка.

Це рішення було ухвалене на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

На даний момент в указаних населених пунктах перебувають 109 дітей.

– Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України, – написав Філашкін.

Він наголосив, що перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку.

– Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, 24 липня у Донецькій області була розширена зона примусової евакуації родин із дітьми через погіршення безпекової ситуації.

Тоді було ухвалено рішення вивезти 928 дітей із 10 населених пунктів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.