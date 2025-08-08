З 19 населених пунктів Донеччини примусово вивезуть родини з дітьми
Донецька ОВА розпочинає примусову евакуацію родин з дітьми з 19 населених пунктів Донецької області. Наразі у них проживають 109 неповнолітніх.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Обов’язкова евакуація родин з дітьми з Донеччини
За словами очільника ОВА, розпочинається обов’язкова примусова евакуація родин з дітьми з населених пунктів Лиманської громади:
- Ярова,
- Брусівка,
- Вовчий Яр,
- Дерилове,
- Діброва,
- Закітне,
- Каленики,
- Коровій Яр,
- Крива Лука,
- Кримки,
- Лозове,
- Озерне,
- Олександрівка,
- Середнє,
- Соснове,
- Старий Караван,
- Рубці,
- Щурове,
- Яцьківка.
Це рішення було ухвалене на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.
На даний момент в указаних населених пунктах перебувають 109 дітей.
– Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України, – написав Філашкін.
Він наголосив, що перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку.
– Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку, – зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, 24 липня у Донецькій області була розширена зона примусової евакуації родин із дітьми через погіршення безпекової ситуації.
Тоді було ухвалено рішення вивезти 928 дітей із 10 населених пунктів.