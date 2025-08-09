Землю оккупанту не отдадим — Зеленский о требовании отдать территории России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотя предстоящая встреча американского президента Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина пройдет на Аляске — далеко от войны — все равно никакие решения без украинцев не будут приниматься.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Владимир Зеленский заявил, несмотря на то, что встреча будет проходить далеко, закончить войну без Украины все равно не удастся.

– Путин не верил в наших людей, поэтому принял это свое безнадежное решение попытаться захватить Украину. Это было его главной ошибкой – не считаться с украинцами, – сказал президент.

Он также отметил, что Россия не получит от Украины никаких “наград” за содеянное.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский территориальный вопрос закреплен в Конституции Украины, и украинцы не будут дарить землю российским оккупантам.

— Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, — заявил президент.

Партнеры Украины должны понимать, что такое достойный мир, и что эту войну Россия должна закончить. Все, что РФ сейчас делает, это затягивает войну и игнорирует все установленные сроки.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцам и миру нужен реальный мир, который люди будут уважать. Поэтому Украина готова вместе с президентом Трампом и другими партнерами работать ради реального и длительного мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в соглашении следует ожидать обмен территориями. США предлагают и уступки территории Киевом, и возвращение Россией части регионов Украины.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия целенаправленно распространяет фейки о якобы уже согласованном плане завершения войны в Украине — согласованном без участия самой Украины.

Факты ICTV также разбирались, почему активизировались переговоры по окончанию войны в Украине, какова может быть роль Украины и какие риски несет такой формат встречи Трампа с Путиным.

