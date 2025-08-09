Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

ЦПД: России не удается продвинуть в мировых медиа тезис, что все решено

Зеленський Путін
Фото: Факти ICTV

Российские попытки навязать в мировых медиа тезис о том, что все вопросы уже решены, не приносят результата.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Россия теряет влияние в мировых медиа: что известно

По его словам, сейчас продолжается активное информационное противостояние, которое продолжится в течение следующих дней.

— То, что сейчас вы видите в иностранных медиа — это информационное противостояние, и оно продлится все последующие дни. Россияне очень хотели создать картинку, что все уже решено, но сейчас они проигрывают эту информационную битву, потому что этот тезис уже затерт, — сказал Коваленко.

Напомним, Европейские страны и Украина подготовили контрпредложение о прекращении огня, которое считают возможной основой для будущих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Европейский план был озвучен во время встречи с высокопоставленными представителями США в Англии. Он отвергает российское предложение передать Москве украинские территории в Донецкой области в обмен на прекращение огня.

В документе отмечается, что перемирие должно быть введено до любых других шагов, а любой обмен территориями должен происходить только на взаимной основе.

