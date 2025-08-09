Ми не дамо Росії вдруге поділити Україну: звернення Зеленського

Має бути чесне закінчення війни. Саме від Росії це залежить, і вона має закінчити розпочату війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 9 серпня 2025 року.

Зеленський про чесне закінчення війни

Сьогодні був активний дипломатичний день – від ранку тривала координація з партнерами, зокрема, з Великою Британією, Францією, Фінляндією, Естонією, Данією та Іспанією, заявив президент.

Він подякував усім за чітку підтримку України.

На думку Зеленського, має бути чесне закінчення війни – саме від Росії це залежить. Адже саме Росія має закінчити війну, яку вона почала, наголосив глава держави.

Україна та всі партнери однаково сприймають необхідність припинення вогню, припинення вбивств. Тільки один субʼєкт цьому протистоїть – це російський диктатор Володимир Путін, заявив Зеленський.

– Його єдина карта на руках – це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний і тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив. Я це абсолютно підтримую, – сказав глава держави.

Зеленський звернув увагу, що ще не чув, щоб будь-хто з партнерів засумнівався в можливості Америки зробити так, щоб війни не було.

На його думку, президент США має важелі та рішучість. Він звернув увагу, що Україна підтримала всі пропозиції президента Дональда Трампа, починаючи ще від лютого.

– Припинення вогню – всі формати підтримали. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили конструктивно. Ми зробили обміни і готуємо наступні. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат, – сказав Зеленський.

Так само потрібен достойний результат на рівні лідерів, щоб зберегти життя людей. На його думку, щоб світ цінував результат і був вдячний лідеру, який його принесе.

Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово на різних рівнях, і українська сторона не робить все публічним, наголосив президент.

Зеленський про тактику Путіна

– Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим – це призвело до окупації в Донецькій і Луганській областях, – заявив Зеленський.

Тоді Путін не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на українських кордонах – це призвело до повномасштабної війни та окупації ще території України.

Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня української Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини та Криму. Президент наголосив, що Росії не дадуть другу спробу поділити Україну.

– Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно та на чітких українських позиціях, – стверджує Зеленський.

Потрібно закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій і надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам із цим допомагати, сказав президент України.

Він подякував усім нашим людям, хто сьогодні підтримав, бʼється заради нашої держави та працює заради України.

Глава держави подякував кожному воїну та громадянину України, які усвідомлюють, що незалежність базується на гідності.

Страх і поступки не роблять життя націй безпечним. Російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії та державі, наголосив Зеленський.

Зеленський про переговори з безпековими представниками США і Європи

– Вже була щойно доповідь нашої команди з Британії – Андрія Єрмака. Були перемовини безпекових представників США та Європи: Україна, США – віцепрезидент Венс, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща, – сказав Зеленський.

Президент назвав зустріч конструктивною. Він заявив, що передано всі українські сигнали.

– Наші аргументи чують. Небезпеки враховують, – звернув увагу глава держави.

Шлях до миру для України має визначатися тільки разом з Україною – це принципово. І важливо, щоб спільні підходи та бачення спрацювали на справжній мир, переконаний президент.

– Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Слава Україні, – резюмував Володимир Зеленський.

