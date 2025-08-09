Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю

На выходных и в течение следующей недели погода в Украине будет переменчивой — ожидается и солнышко, и дожди. А вот жара выше 35 градусов отступит даже из южного региона нашей страны, что обусловлено более активным атмосферным фронтом, который придет к нам с запада.

Какой будет погода с 9 по 15 августа 2025 года — Фактам ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине на выходные

На выходных большинство областей Украины, кроме северной части, будут находиться под влиянием высокого атмосферного давления (антициклона). То есть, там будет наблюдаться сухая погода, слабый ветер и жара. Лишь в северной части ночью местами пройдет кратковременный дождь, ожидается и гроза.

9 августа температура ночью 13-18°, на побережье морей 16-21°, днем 23-28°, на Закарпатье и в южной части страны 28-33°.

В Киеве и Киевской области ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. В Киевской области температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в столице — ночью 15-17°, днем 25-27°.

В воскресенье, 10 августа, температура ночью 11-16°, днем 23-28°, на Закарпатье и в южной части страны ночью 16-21°, днем 28-33°.

В воскресенье днем из Западной Европы кратковременные дожди и грозы придут в западные области. Также местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность, осадков не прогнозируется. В Киевской области температура ночью 11-16°, днем 23-28°, в столице — ночью 13-15°, днем 25-27°.

Погода в Украине в начале недели

С 11 августа в Украину с запада придет более активный атмосферный фронт, который и вызовет неустойчивую дождливую погоду.

В понедельник ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем местами на Левобережье кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°.

— В большинстве областей температуру будет формировать свежая воздушная масса, она будет зависеть от облачности, возможны небольшие колебания. Температура будет уже более однообразно распределяться по территории Украины, сильная жара выше 35 градусов отступит и из южных регионов, — рассказывает синоптик.

Однако все равно самым теплым остается Юг и Закарпатье. Там температурные показатели ночью 16-21°, днем 28-33°.

В Киевской области и столице в понедельник облачно с прояснениями, ночью — кратковременный дождь, днем без осадков. В Киевской области температура ночью 13-18°, днем 21-26°, в столице температура ночью 16-18°, днем 22-24°.

Начиная с 12 августа, снова воцарится поле высокого атмосферного давления, поэтому будет преимущественно без осадков. В течение вторника-среды температура ночью 10-16°, на побережье Черного моря — до 20°, днем 21-27°. На юге страны, Закарпатье, а 13 августа и на Прикарпатье — 28-33°.

12-13 августа в Киевской области температура ночью 10-15°, днем 21-26°, в Киеве столбики термометров ночью покажут 13-15°, днем — около 25°. Осадков не прогнозируется.

— Только 14 августа на Закарпатье и Прикарпатье могут быть местами кратковременные дожди и грозы. И опять же без сильной жары, – рассказывает Наталья Птуха.

В течение 15-19 августа без осадков, лишь 18 августа в западных и северных областях местами кратковременный дождь и гроза.

Температура ночью 10-17°, днем 21-28°; на юге ночью 16-22°, днем 28-34°.

Какая будет погода в Одессе

В ближайшие дни в Одесской области вероятность осадков будет минимальной, преобладать будет сухая погода.

Возле моря будет в пределах 28-30 градусов, если больше в глубь континента, то около 30-33 градусов.

Таким образом, в течение выходных и на следующей неделе изнуряющих жарких дней не ожидается.

