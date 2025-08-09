Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень

На вихідних та протягом наступного тижня погода в Україні буде мінливою – очікується і сонечко, і дощі. А ось спека вище 35 градусів відступить навіть з південного регіону нашої країни, що зумовлено більш активним атмосферним фронтом, який надійде до нас із заходу.

Якою буде погода з 9 до 15 серпня 2025 року – Фактам ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Погода в Україні на вихідні

На вихідних більшість областей України, окрім північної частини, перебуватиме під впливом високого атмосферного тиску (антициклону). Тобто там спостерігатиметься суха погода, слабкий вітер та спека. Лише у північній частині вночі місцями пройде короткочасний дощ та очікується гроза.

9 серпня температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 16-21°, вдень 23-28°, на Закарпатті та в південній частині країни 28-33°.

У Києві та Київській області вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. На Київщині температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у столиці – вночі 15-17°, вдень 25-27°.

У неділю, 10 серпня, температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на Закарпатті та в південній частині країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Вдень у неділю із Західної Європи короткочасні дощі та грози прийдуть у західні області. Також місцями очікуються град та шквали 15-20 м/с.

У Києві та області спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. На Київщині температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, у столиці – вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Погода в Україні на початку тижня

З 11 серпня в Україну із Заходу прийде більш активний атмосферний фронт, який і спричинить нестійку та дощову погоду.

У понеділок вночі в західних, північних, більшості центральних областей, вдень місцями на Лівобережжі короткочасні дощі, подекуди грози. На решті територій без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.

– У більшості областей температуру формуватиме свіжа повітряна маса, вона залежатиме від хмарності і зазнаватиме невеликих коливань. Температура буде вже більш одноманітно розподілятися по території України, сильна спека, вище 35 градусів, відступить і з південних регіонів, – розповідає синоптикиня.

Однак все одно найтеплішим залишається Південь і Закарпаття. Там температурні показники вночі 16-21, вдень 28-33 градуси.

У Київській області та столиці у понеділок вдень хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. На Київщині температура вночі 13-18°, вдень 21-26°, у столиці – температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.

Починаючи з 12 серпня, знову запанує поле високого атмосферного тиску, тож буде переважно без опадів. Протягом вівторка-середи температура вночі 10-16°, на узбережжі Чорного моря – до 20°, вдень 21-27°. На півдні країни, Закарпатті, а 13 серпня й на Прикарпатті – 28-33°.

12-13 серпня на Київщині температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, у Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 13-15°, вдень – близько 25°. Опадів не прогнозується.

– Лише 14 серпня на Закарпатті та Прикарпатті можуть бути місцями короткочасні дощі та грози. І знову ж таки без сильної спеки, – розповідає Наталя Птуха.

Протягом 15-19 серпня буде без опадів, лише 18 серпня у західних та північних областях місцями короткочасний дощ та гроза.

Температура вночі 10-17°, вдень 21-28°; на півдні вночі 16-22°, вдень 28-34°.

Якою буде погода в Одесі

Найближчими днями в Одеській області ймовірність опадів мінімальна, переважатиме суха погода.

Біля моря буде у межах 28-30 градусів, якщо більше в глиб континенту, то близько 30-33 градусів.

Таким чином, упродовж вихідних та наступного тижня виснажливих спекотних днів не очікується.

