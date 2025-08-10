Ночью РФ атаковала Украину сотней дронов: сколько удалось сбить

В ночь на 10 августа (с 23:00 9 августа) российский враг запустил по Украине 100 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали Шахеды из направлений: Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск, что в России, и из Гвардейского, что на территории временно оккупированного Крыма.

Атака дронов на Украину 10 августа: что известно

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 30 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также падение сбитых дронов на трех локациях.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью россияне атаковали дронами Синельниковский район. В райцентре произошло несколько пожаров, повреждена инфраструктура. Есть разрушения на транспортном предприятии.

Защитники неба уничтожили над областью 21 беспилотник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 264-е сутки.

Источник : Воздушные силы ВСУ

