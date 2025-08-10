Вночі РФ атакувала Україну сотнею дронів: скільки вдалося збити

У ніч на 10 серпня (із 23:00 9 серпня) російський ворог запустив по Україні 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали Шахеди із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та з Гвардійського, що на території тимчасово окупованого Криму.

Атака дронів на Україну 10 серпня: що відомо

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході України.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих дронів на трьох локаціях.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

