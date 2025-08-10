ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов в Алешках: погибли командир и начштаба
Украинские Воздушные силы нанесли высокоточный удар по командному пункту российских войск в районе Олешек в Херсонской области.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
ВСУ нанесли удар по командному пункту РФ в Алешках: что известно
По предварительной информации, в результате атаки ликвидировано около 25 оккупантов, еще по меньшей мере 11 получили ранения.
По данным разведки, среди уничтоженных — командир батальона, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов.
Напомним, украинские военные нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.
В результате попадания беспилотников на территории Саратовского НПЗ прогремели взрывы и произошел масштабный пожар. Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ.
Также, 9 августа, ударные дроны Службы безопасности Украины атаковали завод по производству Шахедов в Татарстане Российской Федерации.
Терминал хранения Шахедов в населенном пункте Кзыл-Юл поразили именно дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ.
На этом складе хранятся готовые к использованию Шахеды, а также импортные запчасти к ним. Украинский дрон попал непосредственно в здание склада.