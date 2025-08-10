ЗСУ знищили командний пункт окупантів в Олешках: загинули командир і начштабу
Українські Повітряні сили завдали високоточного удару по командному пункту російських військ у районі Олешок на Херсонщині.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
ЗСУ завдали удару по командному пункту РФ в Олешках: що відомо
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ліквідовано близько 25 окупантів, ще щонайменше 11 отримали поранення.
За даними розвідки, серед знищених — командир батальйону, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів.
Нагадаємо, українські військові завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.
Внаслідок влучання безпілотників на території Саратовського НПЗ пролунали вибухи та сталася масштабна пожежа. Цей нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ.
Також, 9 серпня ударні дрони Служби безпеки України атакували завод із виробництва Шахедів у Татарстані Російської Федерації.
На цьому складі зберігаються готові до використання Шахеди, а також імпортні запчастини до них. Український дрон влучив безпосередньо в будівлю складу.