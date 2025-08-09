Укр Рус
Перевірено
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
4 хв.

Дрони СБУ атакували завод із виробництва Шахедів у Татарстані: що відомо

Атака на РФ 9 серпня 2025: дрони атакували завод у Нижньокамську

Сьогодні, 9 серпня, ударні дрони Служби безпеки України атакували завод із виробництва Шахедів у Татарстані Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оновлено о 13:34

Атака на завод Шахедів у Татарстані

Як повідомляє телеграм-канал Supernova, приліт дронів стався у Нижньокамську – це місто поряд із Єлабугою (там у росіян масове виробництво дронів Шахед).

Раніше вранці в Татарстані ввели план Ковер: закрили аеропорти. У трьох містах оголосили загрозу атаки українських БпЛА — в Альметьєвську, Нижньокамську та Єлабузі.

Як згодом повідомили в СБУ, термінал зберігання Шахедів у населеному пункті Кзил-Юл вразили саме далекобійні безпілотники Центру спецоперацій А СБУ.

На цьому складі зберігаються готові до використання Шахеди, а також імпортні запчастини до них.

Український дрон влучив безпосередньо в будівлю складу. Після вибуху там сталася пожежа. Відстань від України до точки удару складає близько 1300 км.

— Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання Шахедів, якими ворог щоночі тероризує Україну, одна із законних військових цілей, — наголосили в СБУ.

Нижньокамськ та Кзил-Юл на карті

Нижньокамськ – третє за чисельністю населення місто Татарстану. Поряд із ним знаходиться місто Єлабуга, де росіяни масово виготовляють Шахеди. В Єлабугу теж часто прилітають українські ударні дрони.

Атака на РФ 9 серпня 2025: дрони атакували завод у Нижньокамську Фото 1

Варто зауважити, що Єлабугу (Алабугу) часто атакують ударні дрони. Так, 15 червня безпілотники атакували виробництво Шахедів в економічній зоні Алабуга.

У ніч на 10 червня жителі Нижньокамська в Татарстані повідомили про серію вибухів. Ударні дрони помітили й над містом Єлабуга.

дрон Чаклун

Повідомлялося, що українські інженери працюють над створенням поворотних турелей, які можуть допомагати у знищенні російських реактивних дронів. Поворотні турелі будуть керуватися штучним інтелектом.

Фото: Supernova

Джерело: СБУ

