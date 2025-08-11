Карта боевых действий на 11 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины по состоянию на 22:00 10 августа.

Карта боевых действий в Украине на 11 августа 2025 года

Ситуация в Украине на 11 августа 2025

Потери врага в войне на 11 августа 2025

личного состава – 1064240 (+1000);

танков – 11093 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23114 (+7);

артиллерийских систем – 31380 (+37);

РСЗО – 1462 (+2);

средства ПВО – 1204;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50646 (+191);

крылатые ракеты – 3556;

корабли / катера – 28;

подводные лодки – 1;

автомобильная техника и автоцистерны – 58113 (+131);

специальная техника – 3936.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 265-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

