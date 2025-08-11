Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Карта боевых действий на 11 августа 2025 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины по состоянию на 22:00 10 августа.

Карта боевых действий в Украине на 11 августа 2025 года

карта бойових дій на 11 серпня
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 серпня
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 серпня
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 серпня
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 серпня
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 серпня
карта бойових дій на 11 серпня
карта бойових дій на 11 серпня
карта бойових дій на 11 серпня
карта бойових дій на 11 серпня

Ситуация в Украине на 11 августа 2025

Потери врага в войне на 11 августа 2025

  • личного состава – 1064240 (+1000);
  • танков – 11093 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 23114 (+7);
  • артиллерийских систем – 31380 (+37);
  • РСЗО – 1462 (+2);
  • средства ПВО – 1204;
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50646 (+191);
  • крылатые ракеты – 3556;
  • корабли / катера – 28;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 58113 (+131);
  • специальная техника – 3936.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 265-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Война в УкраинеГенеральный штаб УкраиныКарта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь