Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
1 хв.
Карта бойових дій на 11 серпня 2025 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб України станом на 22:00 10 серпня.
Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025
Ситуація в Україні на 11 серпня 2025
Втрати ворога у війні на 11 серпня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.