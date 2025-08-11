Карта бойових дій на 11 серпня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб України станом на 22:00 10 серпня.

Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025

Ситуація в Україні на 11 серпня 2025

Втрати ворога у війні на 11 серпня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.