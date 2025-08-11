Укр Рус
Карта бойових дій на 11 серпня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб України станом на 22:00 10 серпня.

Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025

карта бойових дій на 11 серпня
Фото: ISW
Ситуація в Україні на 11 серпня 2025

Втрати ворога у війні на 11 серпня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

