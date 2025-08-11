Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 11 серпня: ліквідовано тисячу окупантів та 2 РСЗВ
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували майже 1000 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 11 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно склали 1 млн 064 тис. 240 осіб.
Також ЗСУ знищили:
- танків – 11093 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23114 (+7);
- артилерійських систем – 31380 (+37);
- РСЗВ – 1462 (+2);
- засоби ППО – 1204;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191);
- крилаті ракети – 3556;
- кораблі / катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58113 (+131);
- спеціальна техніка – 3936.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
