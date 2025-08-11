Укр Рус
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 11 серпня: ліквідовано тисячу окупантів та 2 РСЗВ

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували майже 1000 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 11 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно склали 1 млн 064 тис. 240 осіб.

Зараз дивляться

Також ЗСУ знищили:

  • танків – 11093 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23114 (+7);
  • артилерійських систем – 31380 (+37);
  • РСЗВ – 1462 (+2);
  • засоби ППО – 1204;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191);
  • крилаті ракети – 3556;
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58113 (+131);
  • спеціальна техніка – 3936.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

