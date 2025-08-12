Участок фронта Доброполье-Краматорск: Зеленский рассказал о продвижении врага

На фронте самая сложная ситуация сейчас на участке Доброполье — Краматорск, где группа российских захватчиков продвинулась около 10 км в нескольких точках.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

Зеленский о ситуации на фронте

– Самая сложная ситуация – Краматорск, Доброполье-Краматорск. Что там произошло? Группы россиян продвинулись примерно на 10 км в нескольких точках. Все они без техники, только с оружием в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Остальных также найдем и уничтожим в ближайшее время, — сказал он.

По словам главы государства, задача этого продвижения понятна – до 15 августа сформировать определенное информационное пространство, перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет.

Что касается Сумщины, президент отметил, что было “18 точек”, а точнее оккупированных населенных пунктов, из которых шесть уже освобождены.

– То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили Апостол (командующий ДШВ, — Ред.) и Сырский (главнокомандующий ВСУ, — Ред.). Зачистили еще 900 метров на Сумщине возле нескольких пунктов до границы, — сказал он.

В Запорожской области Силы обороны сохраняют свои позиции, отметил президент. То же самое на Харьковском направлении – стоим.

Что касается Луганской области, то Зеленский сказал: Не скажу, какие подразделения, и не скажу, где именно, потому что мероприятия еще продолжаются, но мы продвинулись на один километр вглубь позиций противника.

Накануне в ОСГВ Днепр опровергли “взятие под контроль” россиянами территорий на Добропольском и Покровском направлениях.

Там отметили, что обстановка в этих районах остается напряженной. Противник продолжает попытки продвижения небольшими подразделениями, однако это нельзя считать захватом территорий.

