Ділянка фронту Добропілля-Краматорськ: Зеленський розповів про просування ворога

На фронті найскладніша ситуація зараз на ділянці Добропілля – Краматорськ, де група російських загарбників просунулася близько 10 км у кількох точках.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами.

Зеленський про ситуацію на фронті

– Найскладніша ситуація – Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. Що там відбулося? Групи росіян просунулися близько 10 км в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом, – сказав він.

За словами глави держави, завдання цього просування зрозуміле – до 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає.

Щодо Сумщини, президент зазначив, що було “18 точок”, а точніше окупованих населених пунктів, з яких шість вже звільнено.

– Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол (командувач ДШВ, – Ред.) і Сирський (головнокомандувач ЗСУ, – Ред.). Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону, – сказав він.

У Запорізькій області Сили оборони зберігають свої позиції, зауважив президент. Так само на Харківському напрямку – стоїмо.

Щодо Луганщини, то Зеленський сказав: Не скажу, які підрозділи, і не скажу, де саме, бо заходи ще тривають, але ми просунулися на один кілометр вглиб позицій противника.

Напередодні в ОСУВ Дніпро спростували “взяття під контроль” росіянами територій на Добропільському та Покровському напрямках.

Там зазначили, що обстановка в цих районах залишається напруженою. Противник продовжує спроби просування невеликими підрозділами, однак це не можна вважати захопленням територій.

