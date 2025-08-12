Наступление россиян на Доброполье повторяет тактику под Авдеевкой – ISW

Главное В ISW обратили внимание на сообщения о том, что российские ДРГ проникают в Доброполье.

Российские войска недавно могли захватить ряд сел к востоку и юго-востоку от Доброполья.

Называть российское продвижение в районе Доброполья прорывом оперативного уровня преждевременно.

Следующие несколько дней на Покровском направлении будут решающими.

Российские диверсионные группы проникают в районы вблизи Доброполья (к северо-западу от Покровска). Также захватчики могли продвинуться к юго-востоку от города.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские ДРГ возле Доброполья

По данным информационного портала FIRMS от NASA, к западу от Нового Шахового и в Новом Донбассе (оба к востоку от Доброполья), Белицком (к юго-востоку от Доброполья) и Родинском (к северу от Покровска) фиксируются аномальные теплые очаги, что свидетельствует о пожарах в этом районе.

Учитывая это, аналитики ISW предполагают, что оккупационные войска могли недавно захватить Разино, Сухецкое, Федоровку, Затышное, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное (все к юго-востоку от Доброполья), Маяк и Панковку (к востоку от Доброполья).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские штурмовые подразделения действуют вблизи населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шаховое и Белицкое.

Российские блогеры заявили, что армия РФ якобы захватила Дорожное (к юго-востоку от Доброполья) и продвинулась к северу от Заповедного, к югу от Белицкого, к югу от Дорожного, к западу от Шахового, к юго-востоку от Вольного.

Еще один российский блогер утверждал, что армия РФ якобы оккупировала половину Владимирки, а украинцы держат позиции на севере Панковки. Также есть информация, что российские войска якобы перекрыли участок шоссе Т-0515 Покровск — Доброполье длиной примерно 2,5 км.

Другой российский военный блогер утверждал, что в районах Кучерового Яра и Золотого Колодца вражеские подразделения, вероятно, проводят разведывательные операции.

Аналитики ISW отмечают, что пока рано называть продвижение российских войск в районе Доброполья прорывом на оперативном уровне. Однако враг хочет превратить эти тактические успехи в прорыв.

— Российские силы применили подобную тактику в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить захват территории к северо-западу от Авдеевки, — отмечают аналитики.

Поэтому следующие несколько дней в районе Покровска будут критическими для способности ВСУ предотвратить продвижение россиян.

Аналитики ISW считают, что Путин пытается представить захват Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежный, чтобы заставить Киев и Запад капитулировать.

В то же время оккупация Россией четырех областей не является неизбежной или неотвратимой, считают в ISW, поскольку армия РФ сталкивается с серьезными оперативными препятствиями, особенно в Донецкой области. А это может превратиться в длительные многолетние бои.

Фото: 30 ОМБр

Источник : ISW

