Наступ росіян на Добропілля повторює тактику під Авдіївкою – ISW

Головне В ISW звернули увагу на повідомлення, що російські ДРГ проникають у Добропілля.

Російські війська нещодавно могли захопити низку сіл на схід та південний схід від Добропілля.

Називати російське просування в районі Добропілля проривом оперативного рівня передчасно.

Наступні кілька днів на Покровському напрямку будуть вирішальними.

Російські диверсійні групи проникають в райони поблизу Добропілля (на північний захід від Покровська). Також загарбники могли просунутися на південний схід від міста.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські ДРГ біля Добропілля

За даними інформаційного порталу FIRMS від NASA, на захід від Нового Шахового та в Новому Донбасі (обидва на схід від Добропілля), Білицькому (на південний схід від Добропілля) та Родинському (на північ від Покровська) фіксуються аномальні теплі осередки, що свідчить про пожежі в цьому районі.

З огляду на це аналітики ISW припускають, що окупаційні війська могли нещодавно захопили Разіне, Сухецьке, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне (усі на південний схід від Добропілля), Маяк і Панківку (на схід від Добропілля).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські штурмові підрозділи діють поблизу населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове та Білицьке.

Російські блогери заявили, що армія РФ нібито захопила Дорожнє (на південний схід від Добропілля) і просунулися на північ від Заповідного, на південь від Білицького, на південь від Дорожнього, на захід від Шахового, на південний схід від Вільного.

Ще один російський блогер стверджував, що армія РФ нібито окупувала половину Володимирки, а українці тримають позиції на півночі Панківки. Такоє є інформація, що російські війська начебто перекрили ділянку шосе Т-0515 Покровськ — Добропілля довжиною приблизно 2,5 км.

Інший російський військовий блогер стверджував, що в районах Кучерового Яру і Золотого Колодязя ворожі підрозділи, ймовірно, проводять розвідувальні операції.

Аналітики ISW наголошують, що поки зарано називати просування російських військ у районі Добропілля проривом на оперативному рівні. Проте ворог хоче перетворити ці тактичні успіхи на прорив.

– Російські сили застосували подібну тактику в середині квітня 2024 року, щоб полегшити захоплення території на північний захід від Авдіївки, – наголошують аналітики.

Тож наступні кілька днів в районі Покровська будуть критичними для здатності ЗСУ запобігти просуванню росіян.

Аналітики ISW вважають, що Путін намагається представити захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як неминуче, щоб змусити Київ та Захід капітулювати.

Водночас окупація Росією чотирьох областей не є неминучою чи невідворотною, вважають в ISW, оскільки армія РФ має серйозні оперативні перешкоди, особливо на Донеччині. А це може перетворитися на тривалі багаторічні бої.

Фото: 30 ОМБр

Джерело : ISW

