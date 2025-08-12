СБУ нанесла более 200 ударов дронами Deep Strike внутри РФ — Малюк

Украинские ударные беспилотники Deep Strike, способные наносить поражение вглубь российской территории, являются отдельным направлением работы.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Дальнобойные удары дронами по РФ

— Каждое утро мы и вся Украина ожидаем соответствующих новостей. Сегодня утром у нас есть успешные реализации по вражескому военно-промышленному комплексу и наземным станциям пуска Shahed, — рассказал руководитель СБУ.

По его словам, украинские дальнобойные беспилотники Deep Strike, которые способны бить вглубь российской территории, являются отдельным направлением работы.

Как отметил Малюк, очень успешно работает Центр специальных операций А, который является флагманом не только в СБУ, но и вообще в Украине по этому виду воздушных операций.

Он подчеркнул, что другие подразделения СБУ и региональные управления сейчас живут Deep Strike как таковым.

Методология применения дальнобойных дронов

— Наработана очень серьезная методология использования этих средств. Я не буду рассказывать прямо детали. Но вы должны понимать, что строится определенная каскадность, идут ложные цели, легкие и тяжелые средства, — рассказал Малюк.

По словам руководителя СБУ, все это дает соответствующий успешный результат.

Малюк подчеркнул, что количество успешных поражений в глубоком тылу врага благодаря дальнобойным дронам достигает 200 раз, в частности, по объектам военно-промышленного комплекса, логистике и командным пунктам.

— В свое время нефтедобывающая и перерабатывающая отрасль, которая питает их Министерство обороны соответствующими грязными рублями. Поэтому эта работа — она продолжается, — утверждает руководитель СБУ.

Поражения дальнобойными дронами

— Среди таких интересных примеров стоит, пожалуй, упомянуть Торопец. Это населенный пункт, в котором были поражены вражеские склады. Там на тот момент находилось 160 тыс. тонн вражеских боеприпасов. И 1/2, то есть половина, всех запасов 120-й мины, — сказал он.

Как отметил руководитель Службы безопасности Украины, это был значительный успех. На тот момент СБУ работала 120 беспилотниками, еще 20 других дронов запускали Силы обороны.

По его мнению, здесь, как и во многих других вопросах, нужно единство. И когда объединяют усилия СБУ, Силы беспилотных систем, ГУР, ССО, СЗР и даже пограничники, то получаются довольно уникальные операции.

— Есть определенные ноу-хау, опять же, не буду называть названия этих средств и производителей, — обратил внимание Малюк.

Но есть довольно недорогие сегодня средства, которые стоят около $3 тысяч, но летят далеко за 700 км и несут 5 кг взрывчатки.

— Все мы являемся свидетелями, как россияне останавливают аэропоток. У них это называется План Ковер, то есть, когда они останавливают свои аэропорты. Это не значит, что мы жалим где-то там аэропорты и ударяем. Нет, мы бьем по военным целям, — подчеркнул Малюк.

По его словам, при наличии в воздухе дальнобойных дронов враг останавливает аэропоток своих летательных средств гражданской авиации.

По подтвержденным данным, как свидетельствует российская статистика, недоверие к власти в РФ в связи с этим увеличилось на 6%, подчеркнул глава СБУ.

Василий Малюк отметил, что прямые убытки РФ составляют более $250 млн — это только то, что удалось сделать в июле, поэтому это довольно эффективно.

