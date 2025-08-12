Укр Рус
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Дроны СБУ во второй раз за неделю атаковали терминал хранения Shahed в Татарстане

Атака дронів по терміналу зберігання Shahed у Татарстані РФ
Фото: Факти ICTV

Украинские беспилотники во второй раз за неделю атаковали терминал хранения ударных дронов Shahed в Татарстане на территории Российской Федерации.

Поражение терминала хранения Shahed в Татарстане

Как сообщает Служба безопасности Украины, дальнобойные дроны Центра спецопераций А произвели повторное поражение логистического хаба, где хранятся готовые к использованию Shahed и компоненты к ним.

В СБУ отметили, что склад ударных беспилотников расположен в населенном пункте Кзил-Юл в России, а именно в 1,3 тыс. км от территории Украины.

— Снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания, – утверждается в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что благодаря повторной дроновой атаке на этот объект военно-промышленного комплекса уменьшатся возможности России для ударов Shahed по Украине.

В субботу, 9 августа, произошла предыдущая атака украинских беспилотников по заводу производства Shahed в Татарстане Российской Федерации.

РФ применяет против Украины 4 основных модификации дронов на базе Shahed-136
Shahed-136/131

Связанные темы:

Shahedатака дронамиВойна в УкраинеРосіяСБУ
