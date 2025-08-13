ЦПД о встрече Трампа и Путина: Россию ждет разочарование
Ожидания россиян от переговоров с президентом США Дональдом Трампом не оправдаются.
Об этом 13 августа сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
Коваленко о встрече Путина с Трампом
По словам главы ЦПД, россияне пытаются создать впечатление, что только они вместе с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине, игнорируя позиции других сторон.
— Их (россиян — Ред.) ждет разочарование и несоответствие ожиданий. Трамп не видит Россию равной. И цель США — разговор об Арктике и России, как сырьевом придатке. Реальность, которая ждет Путина, ему в очередной раз не понравится, — написал Коваленко.
Однако глава ЦПД отметил кардинально иной подход американской администрации.
Коваленко подчеркнул, что вопросы Европы и Украины Соединенные Штаты обсуждают напрямую с европейскими партнерами и Киевом, а не через Москву.
Напомним, что сегодня состоятся три онлайн-встречи с участием Зеленского, Трампа и европейских лидеров.
Они состоятся накануне саммита Трампа и Путина на территории военной базы в Аляске.