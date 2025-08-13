ЦПД про зустріч Трампа і Путіна: Росію чекає розчарування

Очікування росіян від переговорів із президентом США Дональдом Трампом не будуть виправдані.

Про це 13 серпня повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Коваленко про зустріч Путіна з Трампом

За словами очільника ЦПД, росіяни намагаються створити враження, що тільки вони разом з Трампом вирішують долю Європи та війни в Україні, ігноруючи позиції інших сторін.

— Їх (росіян – Ред.) чекає розчарування і неспівпадіння очікувань. Трамп не бачить Росію рівнею. І мета США – розмова про Арктику та Росію, як сировинного придатка. Реальність, яка чекає на Путіна, йому вкотре не сподобається, — написав Коваленко.

Однак керівник ЦПД відзначив кардинально інший підхід американської адміністрації.

Коваленко наголосив, що питання Європи та України Сполучені Штати обговорюють безпосередньо з європейськими партнерами та Києвом, а не через Москву.

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться три онлайн-зустрічі за участю Зеленського, Трампа та європейських лідерів.

Вони відбудуться напередодні саміту Трампа й Путіна на території військової бази в Алясці.

