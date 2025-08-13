Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

ЦПД про зустріч Трампа і Путіна: Росію чекає розчарування

володимир путін
Фото: Getty Images

Очікування росіян від переговорів із президентом США Дональдом Трампом не будуть виправдані.

Про це 13 серпня повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Коваленко про зустріч Путіна з Трампом

За словами очільника ЦПД, росіяни намагаються створити враження, що тільки вони разом з Трампом вирішують долю Європи та війни в Україні, ігноруючи позиції інших сторін.

Зараз дивляться

— Їх (росіян – Ред.) чекає розчарування і неспівпадіння очікувань. Трамп не бачить Росію рівнею. І мета США – розмова про Арктику та Росію, як сировинного придатка. Реальність, яка чекає на Путіна, йому вкотре не сподобається, — написав Коваленко.

Однак керівник ЦПД відзначив кардинально інший підхід американської адміністрації.

Коваленко наголосив, що питання Європи та України Сполучені Штати обговорюють безпосередньо з європейськими партнерами та Києвом, а не через Москву.

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться три онлайн-зустрічі за участю Зеленського, Трампа та європейських лідерів.

Вони відбудуться напередодні саміту Трампа й Путіна на території військової бази в Алясці.

Читайте також
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі – CNN
Трамп і Путін

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніпереговориПутінРНБОТрамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь