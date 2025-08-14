Створив фіктивний КП для заробітку на виплатах: ДБР викрило командира військової частини

Головне Командир створив на папері командний пункт, на якому нібито чергували 14 солдатів.

Як працювала схема фіктивного командного пункту.

Протиправна схема завдала збитків на понад 2 млн грн.

Співробітники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Чернігівщині та трьом підлеглим йому офіцерам. Вони заробляли на незаконному оформленні виплат солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі.

Фіктивний КП для отримання виплат: що відомо

За даними слідства, у 2024 році командир створив на папері окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуваннях 14 військовослужбовців.

Насправді, ніяких обов’язків вони не виконували – майже рік проводили час на свій розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду в розмірі 2 тис. грн за кожен “наряд”.

Після отримання коштів військові передавали частину грошей командиру і його спільникам.

П’ятеро з цих військових виконували для керівника особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці і облаштовували квартиру, що належала його синові.

Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік від частини.

В результаті протиправної схеми держава зазнала збитків на суму понад 2 млн грн.

Чотирьом офіцерам повідомлено про підозру у злочинах, скоєних у складі організованої групи.

Санкція ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, ст. 426-1 КК України – до 12 років ув’язнення.

ДБР вжило всіх необхідних заходів для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, судом накладено арешти на майно фігурантів.

Джерело : ДБР

