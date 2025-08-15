Возможно ли наступление России осенью: заявление ОСУВ Днепр
Россия, вероятно, не сможет развернуть масштабную наступательную кампанию осенью этого года.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов в эфире телемарафона Единые новости.
Возможно ли наступление россиян осенью: что известно
По словам Виктора Трегубова, в настоящее время российские военные наступают пехотными штурмами и не используют большое количество тяжелой техники.
— Я, честно говоря, не думаю, что возможна какая-то отдельная кампания. Разве что начнут менять тактику, начнут применять легкую или тяжелую технику, потому что сейчас прежде всего пехота лезет, — говорит Трегубов.
Также, добавляет Виктор Трегубов, что пока не похоже, что россияне планируют привлечь значительное количество тяжелой техники для развертывания наступательной кампании.
Напомним, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны осуществили огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево.
Также, подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны осуществили огневое поражение морского порта Оля в Астраханской области РФ.
По информации Генштаба, операция была осуществлена для снижения возможностей противника наносить воздушные удары по Украине.