Возможно ли наступление России осенью: заявление ОСУВ Днепр

Россия, вероятно, не сможет развернуть масштабную наступательную кампанию осенью этого года.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов в эфире телемарафона Единые новости.

Возможно ли наступление россиян осенью: что известно

По словам Виктора Трегубова, в настоящее время российские военные наступают пехотными штурмами и не используют большое количество тяжелой техники.

— Я, честно говоря, не думаю, что возможна какая-то отдельная кампания. Разве что начнут менять тактику, начнут применять легкую или тяжелую технику, потому что сейчас прежде всего пехота лезет, — говорит Трегубов.

Также, добавляет Виктор Трегубов, что пока не похоже, что россияне планируют привлечь значительное количество тяжелой техники для развертывания наступательной кампании.

Напомним, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны осуществили огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево.

Также, подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны осуществили огневое поражение морского порта Оля в Астраханской области РФ.

По информации Генштаба, операция была осуществлена для снижения возможностей противника наносить воздушные удары по Украине.

