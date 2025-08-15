Чи можливий наступ Росії восени: заява ОСУВ Дніпро

Росія, імовірно, не зможе розгорнути масштабну наступальну кампанію восени цього року.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Чи можливий наступ росіян восени: що відомо

За словами Віктора Трегубова, наразі російські військові наступають піхотними штурмами та не використовують велику кількість важкої техніки.

– Я, чесно кажучи, не думаю, що можлива якась окрема кампанія. Хіба що почнуть змінювати тактику, почнуть застосовувати легку чи важку техніку, бо зараз передовсім піхота лізе, – каже Трегубов.

Також, додає Віктор Трегубов, що наразі не схоже, що росіяни планують залучити значну кількість важкої техніки для розгортання наступальної кампанії.

Нагадаємо, уночі проти 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил РФ у місті Єнакієве.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження морського порту Оля в Астраханській області РФ.

За інформацією Генштабу, операція була здійснена задля зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів по Україні.

