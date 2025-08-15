Глибинні удари ЗСУ у 2025 році завдали РФ втрат на понад 4% ВВП

Глибинні удари Сил оборони України завдали Росії втрат на понад $74,1 млрд з початку 2025 року, що становить 4,11% річного ВВП агресора.

Про це свідчать дані щодо ефективності українських операцій на території противника, оприлюднені Генеральним штабом ЗСУ.

Кожен десятий удар — на відстань понад 1000 км

За даними аналізу, майже 10% глибинних ударів було завдано на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону України.

Зараз дивляться

Найбільша частка операцій — 39,22% — проводилася на глибині 500-1 тис. км від кордону, ще 37,25% ударів припало на дистанцію 200-500 км.

Структура уражених об’єктів демонструє системний підхід українських Сил оборони: 42% ударів було спрямовано проти нафтопереробних заводів, 37% — проти складів боєприпасів та військової техніки, 10% — нафтоперекачувальних станцій.

Також під ударами опинилися термінали та порти (7% від загальної кількості).

Ще 4% операцій було спрямовано проти інших стратегічно важливих об’єктів.

Нагадаємо, що 14 серпня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, вдарили по морському порту Оля в Астраханській області РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.