Ситуація в районі Добропілля стабілізується – речник Генштабу ЗСУ

Ситуація в районі Добропілля Донецької області стабілізується, вживаються всі необхідні заходи для виявлення і знищення групи російських військових.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі Інтерфакс-Україна.

Що відбувається на Добропільському напрямку

За його словами, головнокомандувач Збройних сил України виділив додаткові сили і засоби для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках.

– Зокрема, під час проведення дій 1 корпусом Нацгвардії України Азов, суміжними та підпорядкованими підрозділами ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідований 151 російський окупант, поранено понад 70, – розповів Ковальов.

І уточнив, що за цей період воїни корпусу взяли у полон вісім окупантів.

– Ситуація стабілізується, – сказав він, наголосивши, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.

Два дні тому президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, що наразі на фронті найскладніша ситуація на ділянці Добропілля – Краматорськ, де група російських загарбників просунулася на близько 10 км у кількох точках.

