ЗСУ знищують “клішні” прориву: Трегубов про ситуацію поблизу Добропілля та Покровська

Покровський напрямок залишається найгарячішим уздовж усієї ліні фронту. Ворог зосередив щонайменше 100 тисяч особового складу і продовжує перекидати підкріплення.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

На початок операції ворог перекинув на Покровський напрямок близько 110 тисяч військових. Проте, за словами Трегубова, частина вже знищена.

– Частина з них вибита, але вони справді підтягують війська. Тому зараз оцінити точно до тисячі, ну, певно, не вийде. Тим більше, що Покровський напрямок фактично зараз розійшовся на Покровський та Добропільський. Ну і плюс, в нього активне перекидання військ з Новопавлівського. Оскільки для росіян це, в принципі, одна і та сама операційна зона, – сказав Трегубов.

Він підкреслив, що для росіян важливо захопити цей відтинок фронту.

– Станом на зараз будемо вважати, що їх десь та ж кількість – понад 100 тис. загалом. Це дуже велика цифра, як для такого масштабу, з нею на європейську країну “ходити”, а не на один нещасний маленький Покровськ, – повідомив речник ОСУВ Дніпро.

Трегубов не підтвердив, що ворог зміг просунутися до Добропілля на 18 км.

– Ось ці два виступи, дві “клішні” – це те, де вони зупинилися. Контролю над територією, де вони безпосередньо починали ось цей прорив, в них зараз немає. Але вони присутні на кінцях цього виступу, і на кінцях цього виступу вони знищуються. Вони там сидять по посадках, і проводяться дії для їхнього знищення, – заявив він.

За словами речника, росіянам не вдалося закріпитися на нових позиціях чи завести туди значні сили. Під час наступу вони більше намагалися обійти українські фортифікації, діючи за принципом інфільтрації, ніж штурмувати оборонні лінії.

– Так, частину українських укріплень вони там намагалися зайняти, але в першу чергу вони були зацікавлені в тому, щоб просто пройти якнайдалі і не зайняти якусь стабільну оборону, а скоріш забігати, як диверсанти. Тепер, їх там знищують. Перша лінія, через яку вони заскочили, вона насправді досі тримається, вони просто забігають за неї, – сказав Трегубов.

Нагадаємо, ситуація в районі Добропілля Донецької області стабілізується, вживаються всі необхідні заходи для виявлення і знищення групи російських військових.

