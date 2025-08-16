Грози, дощі та зниження температури: прогноз погоди на тиждень

На початку наступного тижня в Україні очікується зміна погодних умов через наближення холодного атмосферного фронту із Західної Європи. У деяких областях можливі сильні пориви вітру та грози.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде погода в Україні наступного тижня – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Якою буде погода в Україні на наступному тижні

Як розповіла Наталія Птуха, антициклон поступово втрачає свої позиції.

Так вже 16 серпня вдень фронт зачепить Волинь, а 17-го північні області: Закарпаття, Прикарпаття та Вінниччину.

18-го серпня він пошириться на більшість регіонів, окрім півдня та південного сходу країни.

За словами синоптикині, атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози, місцями град і шквали.

– У ці дні варто стежити за попередженнями гідрометцентру та бути уважними під час негоди, – додала вона.

Водночас температура повітря почне знижуватися. 16 серпня ще прогнозується +25…+30°C, на Закарпатті до +35°C.

Але вже 17-18 серпня у західних та північних регіонах вдень очікується +23…+28°C.

Температура води у морі та інших водоймах

Щодо південних областей, зокрема Одещини, Наталія Птуха заспокоїла відпочивальників. Там теж трохи похолодає, але за кілька днів знову стане спекотно.

– У наступні три доби температура тут сягатиме близько +30°C, лише 19 серпня можливе короткочасне зниження до +26°C, а з 20-го знову потеплішає, – сказала вона.

Синоптикиня підкреслила, що серпень цього року наближений до кліматичної норми, без екстремальної спеки чи потужних штормів.

Єдине, зауважила вона, під час проходження фронту можливі локальні зливи, посилення вітру та град.

Але сильних погодних гойдалок чи масштабних катаклізмів не очікується.

