Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

РФ осуществила механизированный штурм под Купянском впервые за долгое время: атака отбита

Штурм РФ під Куп’янськом
Фото: Факти ICTV

В сторону Купянска Харьковской области впервые за долгое время российские войска прибегли к механизированному штурму с применением бронированной техники.

Штурм РФ под Купянском — видео

429 отдельный полк беспилотных систем Ахиллес показал, как украинские воины отбили наступление оккупантов под Купянском.

Как говорится в сообщении, российские войска решили сделать рывок на левобережную часть города Купянск, однако Силы обороны отбили атаку.

Отмечается, что для штурма россияне привлекли два танка, три МТ-ЛБ (многоцелевые тягачи легкие бронированные) и около 40 единиц личного состава.

Наступление удалось остановить, а бронированную технику уничтожить благодаря скоординированным и своевременным действиям 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес, 116 ОМБр и 15 БрОП Кара-Даг.

Как отметили украинские военные, возле населенного пункта Лиман Первый на Купянском направлении уничтожен один танк и две МТ-ЛБ, а еще одна МТ-ЛБ теперь повреждена.

В 429 отдельном полку беспилотных систем Ахиллес объяснили, что последние два месяца враг ежедневно пытался просачиваться мимо боевых порядков Сил обороны, чтобы выйти в тыл.

Там отмечают, что подобная тактика требует значительных человеческих ресурсов и много времени для достижения ощутимых результатов. Но противник решил перейти к локальному блицкригу и осуществить штурмовые действия на бронетехнике, надеясь на эффект внезапности.

