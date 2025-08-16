РФ здійснила механізований штурм під Куп’янськом вперше за довгий час: атаку відбито

У бік Куп’янська Харківської області вперше за довгий час російські війська вдалися до механізованого штурму із застосуванням броньованої техніки.

Штурм РФ під Куп’янськом – відео

429 окремий полк безпілотних систем Ахіллес показав, як українські воїни відбили наступ окупантів під Куп’янськом.

Як йдеться у повідомленні, російські війська вирішили зробити ривок на лівобережну частину міста Купʼянськ, проте Сили оборони відбили атаку.

Зазначається, що для штурму росіяни залучили два танки, три БТ-ЛБ (багатоцільові тягачі легкі броньовані) та близько 40 одиниць особового складу.

Наступ вдалося зупинити, а броньовану техніку знищено завдяки скоординованим і вчасним діям 429 окремого полку безпілотних систем Ахіллес, 116 ОМБр та 15 БрОП Кара-Даг.

Як зазначили українські військові, біля населеного пункту Лиман Перший на Куп’янському напрямку знищено один танк та дві БТ-ЛБ, а ще одна БТ-ЛБ тепер пошкоджена.

У 429 окремому полку безпілотних систем Ахіллес пояснили, що останні два місяці ворог щодня намагався просочуватися повз бойові порядки Сил оборони, щоб вийти в тил.

Там зазначають, що подібна тактика вимагає значних людських ресурсів і багато часу для досягнення відчутних результатів. Але противник вирішив перейти до локального бліцкригу та здійснити штурмові дії на бронетехніці, сподіваючись на ефект раптовості.

