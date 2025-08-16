Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та розбещенні 15-річної: деталі скандалу
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ здійснила механізований штурм під Куп’янськом вперше за довгий час: атаку відбито

Штурм РФ під Куп’янськом
Фото: Факти ICTV

У бік Куп’янська Харківської області вперше за довгий час російські війська вдалися до механізованого штурму із застосуванням броньованої техніки.

Штурм РФ під Куп’янськом – відео

429 окремий полк безпілотних систем Ахіллес показав, як українські воїни відбили наступ окупантів під Куп’янськом.

Як йдеться у повідомленні, російські війська вирішили зробити ривок на лівобережну частину міста Купʼянськ, проте Сили оборони відбили атаку.

Зараз дивляться

Зазначається, що для штурму росіяни залучили два танки, три БТ-ЛБ (багатоцільові тягачі легкі броньовані) та близько 40 одиниць особового складу.

Наступ вдалося зупинити, а броньовану техніку знищено завдяки скоординованим і вчасним діям 429 окремого полку безпілотних систем Ахіллес, 116 ОМБр та 15 БрОП Кара-Даг.

Як зазначили українські військові, біля населеного пункту Лиман Перший на Куп’янському напрямку знищено один танк та дві БТ-ЛБ, а ще одна БТ-ЛБ тепер пошкоджена.

У 429 окремому полку безпілотних систем Ахіллес пояснили, що останні два місяці ворог щодня намагався просочуватися повз бойові порядки Сил оборони, щоб вийти в тил.

Там зазначають, що подібна тактика вимагає значних людських ресурсів і багато часу для досягнення відчутних результатів. Але противник вирішив перейти до локального бліцкригу та здійснити штурмові дії на бронетехніці, сподіваючись на ефект раптовості.

Читайте також
На Донеччині зачищено 6 сіл і ліквідовано понад 270 окупантів – Генштаб
Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь: звільнено ЗСУ від окупантів 15 серпня

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніКуп'янськУкраїна-РосіяХарківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь