ЗСУ мають успіхи на напрямку Добропілля та Покровська: Зеленський заслухав Сирського

Ситуація на деяких ділянка фронту залишається досить напруженою. ЗСУ продовжують героїчно боронити позиції уздовж усієї лінії зіткнення.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це лідер держави повідомив у своєму Telegram.

Зараз дивляться

Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті: що відомо

ЗСУ мають успіх поблизу Добропілля та Покровська. Президент відзначив підрозділи 1 корпусу Національної гвардії України Азов, підрозділи 7 корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38 окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

– Триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими, – написав Зеленський.

Також Сирський розповів про ситуацію на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі.

Зеленський наголосив, що найближчими днями ворог може посилити тиск і завдати нових ударів по позиціях українських захисників. Президент вважає метою тиску ворога – створити вигідніші умови для власних політичних торгів на міжнародному рівні.

– Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив головкома поговорити з бойовими командирами, – написав Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.