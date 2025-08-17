Мова – це зброя: українська омбудсман про неприйнятні умови РФ

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська різко засудила вимоги російського диктатора Володимира Путіна надати російській мові статус офіційної і легітимізувати московську патріархію в Україні.

Про це йдеться у заяві уповноваженої у Facebook.

Омбудсмен про вимоги Путіна легітимізувати російську мову в Україні

Омбудсмен наголосила, що ці вимоги є відверто цинічними та неприйнятними.

Зараз дивляться

Вона зауважила, що вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору, а насправді є частиною ідеологічної війни Кремля, спрямованої на підрив української незалежності та розкол суспільства.

– Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила – у власному слові. Наша свобода – в українській мові, – наголосила Івановська.

Уповноважена пояснила, що російська мова протягом століть використовувалася не як мова спілкування, а як інструмент імперської політики, яким намагалися насадити меншовартість, знищити українську культуру та стерти національну ідентичність.

Московська патріархія, за її словами, є ще одним важелем цього ж механізму підкорення.

Вона також нагадала, що Україна вже заплатила величезну ціну за право бути собою: тисячі життів віддані на фронті, у мирних містах і селах.

За словами Івановської, ця жертва доводить, що мова, віра й культура українців не можуть бути предметом торгу чи політичних компромісів.

Будь-які поступки у мовному питанні омбудсман вважає поступками у питанні свободи, а отже – прямою загрозою державності.

Раніше Reuters оприлюднило перелік вимог російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни проти України.

Окрім вимог надати російській мові статус державної та дозволити УПЦ Московського патріархату діяльність на території України, Путін хоче отримати Крим, Луганську й Донецьку області.

Також серед вимог голови Кремля згадується заборона Україні вступати в НАТО та послаблення санкцій проти РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.