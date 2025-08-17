ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти РФ у вересні – Урсула фон дер Ляєн

У Євросоюзі наразі триває робота над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Ухвалити його можуть вже у вересні.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Так, під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа та Україна повинні мати сильні гарантії безпеки, які захищатимуть спільні інтереси.

Зараз дивляться

19-й пакет санкцій проти РФ

За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна повинна мати сили та засоби утримати свій суверенітет. Вона також зауважила, що міжнародні кордони України не можуть бути змінені силою.

— Не може бути обмежень на Збройні сили України, чи на допомогу від інших країн, а також співпрацю з ними. Коаліція охочих і Європа готові зробити свій внесок, — сказала президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа продовжить економічний тиск на Москву.

— Ми просуваємо підготовку 19 пакету санкцій і його ухвалять у вересні, — сказала президентка Єврокомісії.

Сьогодні, 17 серпня, Зеленський у Брюсселі візьме участь у засіданні лідерів держав Коаліції охочих. А в понеділок, 18 серпня, президент України вирушить до Вашингтона для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

Також для зустрічі з Трампом прибудуть: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та генсек НАТО Марк Рютте.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.