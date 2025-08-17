Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

Зеленский: РФ не готова к трехстороннему диалогу, нужны санкции

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пока не демонстрирует никаких признаков готовности к трехсторонней украинско-американско-российской встрече на высшем уровне.

Об этом украинский лидер сказал во время заявлений для СМИ вместе с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Позиция Зеленского: санкции за отказ от переговоров

— Пока Россия не показывает никаких признаков того, что трехсторонние встречи состоятся. И если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции, — заявил украинский президент.

Глава украинского государства добавил, что РФ не имеет успехов в Донецкой области и не смогла захватить ее в течение 12 лет, а Конституция Украины делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей.

— Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России в ходе трехсторонних встреч, — заявил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что необходимо, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО, и Украина рассматривает вступление в ЕС как часть гарантий безопасности.

Стоит отметить, что заявление Зеленского прозвучало накануне его визита в Вашингтон, где в понедельник, 18 августа, состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом с участием широкого круга европейских лидеров.

Ранее стало известно, что в сентябре в Киев прибудет французский министр, чтобы обсудить условия для вступления Украины в ЕС.

Язык – это оружие: украинский омбудсмен о неприемлемых условиях РФ
Володимир Путін

